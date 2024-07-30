Один из членов ЕС готовит ответ на предложенный Венгрией "безлим" на въезд россиянам

Решение Венгрии члены ЕС должны рассмотреть в октябре.

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Орбан снова попал в скандал / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Литва собирается обжаловать решение Венгрии упростить въезд граждан страны-агрессора России и Беларуси, о чем прессе сообщил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.

Он отметил, что Литва неприятно удивлена информацией, что Будапешт открыл двери россиянам и беларусам, подчеркнув, что Орбан фактически дал разрешение русским беспрепятственно путешествовать по Шенгенским визам.

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Этот шаг создает угрозы для безопасности Шенгенской зоны и многих европейских стран, добавил министр, "поэтому на него необходимо отреагировать на уровне ЕС".

Литва, в частности, обжалует решение Венгрии в Еврокомиссии.

Венгрия в ЕС - что известно о последнем скандальном решении Орбана

Как писал Главред, на саммите лидеров ЕС, который состоится в октябре, могут рассмотреть решение Венгрии ослабить визовые ограничения для граждан страны-агрессора России и Беларуси.

Будапешт заявляет, что многие из них будут заниматься строительством атомной электростанции с использованием российских технологий.

Однако глава Европейской народной партии сомневается в необходимости внедрения новой системы оформления виз в Венгрии. Она может создать, в том числе, лазейки для шпионской деятельности.

Позиция Орбана в отношении Украины Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне. Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки. 27 февраля после саммита в Праге а Орбан подчеркнул неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами. В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию". "Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему" - сказал венгерский премьер.

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