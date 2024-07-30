Венгрия "открывает двери" россиянам: в ЕС предупредили об угрозе для Европы

На саммите лидеров ЕС, который состоится в октябре, могут рассмотреть решение Венгрии ослабить визовые ограничения для граждан страны-агрессора России и Беларуси. Об этом говорится в письме председателя Европейской народной партии Манфреда Вебера к главе Евросовета Шарлю Мишелю.
Как пишет издание Financial Times, которое ознакомилось с текстом письма, Вебер убежден, что такой шаг Венгрии позволит непроверенным россиянам беспрепятственно попасть в большую часть стран Евросоюза.
Венгрия уже опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан 8-ми стран, в том числе РФ и Беларуси. Они смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений. Будапешт заявляет, что многие из них будут заниматься строительством атомной электростанции с использованием российских технологий.
Однако глава Европейской народной партии сомневается в необходимости внедрения новой системы оформления виз в Венгрии. Она может создать лазейки для шпионской деятельности и потенциально дать "зеленый свет" большому количеству россиян для выезда в Венгрию с минимальным надзором. Это создаст серьезный риск для национальной безопасности.
"Такая политика может также облегчить россиянам передвижение по Шенгенской зоне в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС", - предостерегает он.
Поэтому Вебер обратился к европейским лидерам с призывом принять строгие меры для защиты целостности Шенгенской зоны и ограничения риска для безопасности 29 стран, включая Норвегию и Швейцарию.
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Решение Венгрии в рамках ЕС - последние новости
Напомним, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать программу финансирования военной помощи Украине на 6,5 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира. Это будет происходить до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти в Венгрию.
Ранее стало известно, что пророссийский венгерский премьер Виктор Орбан создает ультраправую фракцию внутри Европарламента. В нее войдут также экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, который в свое время был благосклонен к политике Путина и России, и глава правопопулистской партии Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль.
Накануне Украина начала переговоры с ЕС относительно членства в Европейском Союзе. Однако сразу же представители Венгрии выдвинули 11 условий Украине относительно нацменьшинств для вступления в ЕС.
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