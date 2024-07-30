Венгрия "открывает двери" россиянам: в ЕС предупредили об угрозе для Европы

Из-за решения ослабить визовые ограничения для россиян в европейские страны могут заехать непроверенные лица.

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Лидеров ЕС призывают прибегнуть к ответным мерам после решения Венгрии ослабить визовые ограничения для россиян / Коллаж: Главред, фото: flickr

На саммите лидеров ЕС, который состоится в октябре, могут рассмотреть решение Венгрии ослабить визовые ограничения для граждан страны-агрессора России и Беларуси. Об этом говорится в письме председателя Европейской народной партии Манфреда Вебера к главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Как пишет издание Financial Times, которое ознакомилось с текстом письма, Вебер убежден, что такой шаг Венгрии позволит непроверенным россиянам беспрепятственно попасть в большую часть стран Евросоюза.

Венгрия уже опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан 8-ми стран, в том числе РФ и Беларуси. Они смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений. Будапешт заявляет, что многие из них будут заниматься строительством атомной электростанции с использованием российских технологий.

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Однако глава Европейской народной партии сомневается в необходимости внедрения новой системы оформления виз в Венгрии. Она может создать лазейки для шпионской деятельности и потенциально дать "зеленый свет" большому количеству россиян для выезда в Венгрию с минимальным надзором. Это создаст серьезный риск для национальной безопасности.

"Такая политика может также облегчить россиянам передвижение по Шенгенской зоне в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС", - предостерегает он.

Поэтому Вебер обратился к европейским лидерам с призывом принять строгие меры для защиты целостности Шенгенской зоны и ограничения риска для безопасности 29 стран, включая Норвегию и Швейцарию.

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Решение Венгрии в рамках ЕС - последние новости

Напомним, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать программу финансирования военной помощи Украине на 6,5 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира. Это будет происходить до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти в Венгрию.

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Накануне Украина начала переговоры с ЕС относительно членства в Европейском Союзе. Однако сразу же представители Венгрии выдвинули 11 условий Украине относительно нацменьшинств для вступления в ЕС.

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