"На пользу Путину": Орбан поплатился за "миссию мира" – громкое решение ЕС

Жозеп Боррель жестко ответил на обвинения Виктора Орбана в адрес Брюсселя.

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Жозеп Боррель прокомментировал самодеятельность Виктора Орбана / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook/orbanviktor

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель резко раскритиковал как так называемую мирную миссию премьер-министра председательствующей в ЕС Венгрии Виктора Орбана.

"Мы должны объяснять всему миру и напоминать, что Россия - это агрессор, а Украина защищается, и мы поддерживаем Украину в защите. Давайте подчеркнем позицию Евросоюза, который уже довольно долгое время поддерживает формулу мира Зеленского, которая является единственным мирным планом, здесь, в Брюсселе, единственным мирным планом, который поддерживает Евросоюз. Позвольте мне сказать это еще раз: Россия является агрессором, нарушающим Устав ООН, а Украина – жертвой, осуществляя свое фундаментальное право на самооборону. Это просто правда. Политика Европейского Союза не является провоенной политикой. Мы категорически это отвергаем", - заявил Боррель в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции, комментируя обвинения Орбана в адрес Брюсселя, передает "Интерфакс-Украина".

Он напомнил о том, что диктатор Владимир Путин призывает к разделу Украины в качестве предварительного условия для любых переговоров и любого прекращения огня, поэтому сам Путин "является провоенной партией".

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"Никто не хочет мира больше, чем сами украинцы, но справедливого и прочного мира, который должен сохранить свободу и независимость Украины и обеспечить ответственность за многие военные преступления, которые совершаются происходят с самого начала войны. Любая так называемая миротворческая миссия, которая игнорирует эти основные принципы, в конечном итоге приносит только пользу Путину и не принесет мира", - убежден Боррель.

Решение Борреля по заседанию глав МИД Евросоюза

Высокий представитель Евросоюза сообщил, что принял решение не проводить традиционное неформальное заседание министров иностранных дел в председательствующей стране Венгрии, но проведет его в Брюсселе в качестве сигнала о том, что действия Орбана, который выступил против политики Союза, будут иметь последствия.

"Выслушав всех и потратив часы на обсуждение и попытку понять причины тех и других, мне пришлось принять решение. Я понял, что мы должны послать сигнал, даже если это символический сигнал, что, выступая против нынешней политики Евросоюза и дисквалифицируя политику Евросоюза как партии войны, должны быть некоторые последствия. Пусть формальные последствия, символические последствия. Я думаю, что гораздо уместнее созвать следующие неофициальные заседания Совета по иностранным делам и обороне в Брюсселе, когда мы вернемся из отпуска", - добавил Боррель.

Скандальные визиты Орбана - последние новости по теме

Ранее Европарламент одобрил новую резолюцию, в которой поддержал Украину и осудили Орбана. Резолюцию поддержали 495 евродепутатов из 679, что подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, Орбан ранее посетил Украину, Россию и Китай, а также встретился с Трампом в США, пытаясь подтолкнуть Украину к "миру" на условиях Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, Орбан после встречи с Путиным отправил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что уверен в поражении Украины в войне со страной-агрессором РФ.

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