"На пользу Путину": Орбан поплатился за "миссию мира" – громкое решение ЕС

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель резко раскритиковал как так называемую мирную миссию премьер-министра председательствующей в ЕС Венгрии Виктора Орбана.
"Мы должны объяснять всему миру и напоминать, что Россия - это агрессор, а Украина защищается, и мы поддерживаем Украину в защите. Давайте подчеркнем позицию Евросоюза, который уже довольно долгое время поддерживает формулу мира Зеленского, которая является единственным мирным планом, здесь, в Брюсселе, единственным мирным планом, который поддерживает Евросоюз. Позвольте мне сказать это еще раз: Россия является агрессором, нарушающим Устав ООН, а Украина – жертвой, осуществляя свое фундаментальное право на самооборону. Это просто правда. Политика Европейского Союза не является провоенной политикой. Мы категорически это отвергаем", - заявил Боррель в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции, комментируя обвинения Орбана в адрес Брюсселя, передает "Интерфакс-Украина".
Он напомнил о том, что диктатор Владимир Путин призывает к разделу Украины в качестве предварительного условия для любых переговоров и любого прекращения огня, поэтому сам Путин "является провоенной партией".
"Никто не хочет мира больше, чем сами украинцы, но справедливого и прочного мира, который должен сохранить свободу и независимость Украины и обеспечить ответственность за многие военные преступления, которые совершаются происходят с самого начала войны. Любая так называемая миротворческая миссия, которая игнорирует эти основные принципы, в конечном итоге приносит только пользу Путину и не принесет мира", - убежден Боррель.
"Мирное турне" Виктора Орбана - что известно
2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы.
Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров.
5 июля Орбан посетил с неожиданным рабочим визитом Москву, где провел трехчасовые переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным.
Путин на пресс-конференции после переговоров с Орбаном сделал циничное заявление о завершении войны против Украины, требуя, чтобы Украина вывела свои войска из четырех областей.
Орбан признал, что позиции России и Украины очень отличаются, но пообещал продолжать свои усилия по урегулированию российско-украинской войны.
После встречи с российским диктатором Орбан отправил главе Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что Путин уверен в поражении Украины. Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан отправился после визита в РФ.
В письме Орбан объяснил, что во время поездок в Украину и Россию не выступал от имени всего Евросоюза, а лишь хотел узнать позиции воюющих сторон.
8 июля Орбан также нанес визит председателю Си Цзиньпину в Китае.
11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на встречу с Дональдом Трампом.
После встречи с Трампом Орбан заявил, что обсудил с экс-президентом США пути достижения мира.
"Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему", - сообщил премьер Венгрии.
Решение Борреля по заседанию глав МИД Евросоюза
Высокий представитель Евросоюза сообщил, что принял решение не проводить традиционное неформальное заседание министров иностранных дел в председательствующей стране Венгрии, но проведет его в Брюсселе в качестве сигнала о том, что действия Орбана, который выступил против политики Союза, будут иметь последствия.
"Выслушав всех и потратив часы на обсуждение и попытку понять причины тех и других, мне пришлось принять решение. Я понял, что мы должны послать сигнал, даже если это символический сигнал, что, выступая против нынешней политики Евросоюза и дисквалифицируя политику Евросоюза как партии войны, должны быть некоторые последствия. Пусть формальные последствия, символические последствия. Я думаю, что гораздо уместнее созвать следующие неофициальные заседания Совета по иностранным делам и обороне в Брюсселе, когда мы вернемся из отпуска", - добавил Боррель.
Скандальные визиты Орбана - последние новости по теме
Ранее Европарламент одобрил новую резолюцию, в которой поддержал Украину и осудили Орбана. Резолюцию поддержали 495 евродепутатов из 679, что подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, Орбан ранее посетил Украину, Россию и Китай, а также встретился с Трампом в США, пытаясь подтолкнуть Украину к "миру" на условиях Владимира Путина.
Как сообщалось ранее, Орбан после встречи с Путиным отправил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что уверен в поражении Украины в войне со страной-агрессором РФ.
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