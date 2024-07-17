Поддержали Украину и осудили Орбана: Европарламент одобрил новую резолюцию

Резолюцию поддержали 495 евродепутатов из 679, что подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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В ЕС осудили визит Орбана в Россию и поддержали Украину / Коллаж: Главред, фото: flickr, Orbán Viktor

На пленарном заседании 17 июля Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию по поддержке Украины. В ней также осуждаются несогласованные внешнеполитические действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как говорится в заметке в соцсети X, резолюция в поддержку Украины стала первым документом, который приняли в европейском парламенте после выборов в июне. Кроме подтверждения суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, она подчеркивает неуместность действий венгерского премьера.

Как известно, недавно Виктор Орбан совершил визит в страну-агрессора России. Члены Европарламента осуждают этот поступок и отмечают, что он является вопиющим нарушением договоров Европейского Союза и общей внешней политики стран-членов.

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Также евродепутаты добавляют, что во время этого вояжа премьер Венгрии не представлял ЕС. По их мнению, Венгрия таким образом просто злоупотребляет своим председательством в Совете ЕС, поэтому они призвали Орбана и других представителей страны снять блокаду финансирования Украины из Европейского фонда мира.

Кроме осуждения Венгрии, резолюция содержит призыв к продолжению военной, финансовой или иной помощи Украине, в частности, поддержки вступления Украины в ЕС и использования замороженных активов РФ.

Европарламент призывает Совет ЕС продолжать и расширять свою санкционную политику против России и Беларуси, одновременно осуществляя мониторинг, пересмотр и повышение ее эффективности и влияния.

Что такое Европейский парламент? Европейский парламент - законодательный орган Европейского Союза, избираемый прямым голосованием гражданами Европейского Союза. Совместно с Советом Европейского Союза и Европейской комиссией парламент выполняет законодательные функции в ЕС и считается одним из самых мощных законодательных органов в мире. В настоящее время парламент состоит из 705 членов и 1 председателя, которые представляют самый большой межнациональный демократический электорат в мире (500 миллионов избирателей в 2013 году), пишет Википедия.

Заявления и решения ЕС по Украине

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 25 июня, Европейский Союз официально начал переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдовы.

Впоследствии стало известно, что начало официальных переговоров относительно членства Украины в Европейском Союзе не означает, что процесс завершится быстро. Украина планирует выполнить все требования для вступления до 2030 года.

Напомним, Европейский союз нашел юридический путь, чтобы обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли от замороженных активов РФ.

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