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Украине придется ждать годы: Стефанишина удивила сроками вступления в ЕС

Руслана Заклинская
25 июня 2024, 19:28
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Для успешного завершения переговоров с ЕС Украина должна внедрить изменения в соответствии с 33 разделами в шести кластерах, определенных переговорной рамкой.
Украине придется ждать годы: Стефанишина удивила сроками вступления в ЕС
Вступления Украины в ЕС придется ждать несколько лет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Начало официальных переговоров по членству Украины в Европейском Союзе не означает, что процесс завершится быстро. Украина планирует выполнить все требования для вступления до 2030 года. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет DW.

"Это исторический момент для всех нас, знаменующий собой новую веху в наших отношениях. Переговоры о вступлении, которые мы начинаем сегодня, будут суровыми и трудоемкими. Мы уверены в вашей способности довести их до успешного завершения, проявляя решимость и самоотдачу", - отметила глава европейской делегации, министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.

Для успешного завершения переговоров Украина должна выполнить требования, которые охватывают 33 раздела в шести кластерах, определенных переговорной рамкой. Это требует проведения многочисленных реформ в различных сферах, включая антикоррупционные и налоговые изменения.

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Формально до членства Украины в ЕС осталось три шага:

  1. Заключение Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении соответствия критериям вступления.
  2. Решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС.
  3. Ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.

Точные сроки выполнения всех условий неизвестны, однако опыт других стран свидетельствует, что механизм вступления занимает не менее 5-8 лет. В целом эти сроки соответствуют прогнозу Стефанишиной.

Кто такая Ольга Стефанишина

Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий:

  • комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;
  • украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству.

Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

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Напомним, 14 июня Совет ЕС принял общие позиции, включая переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Решение открыло путь к началу переговоров о вступлении во вторник, 25 июня, в Люксембурге.

Также Стефанишина отметила, что Украина выполнила все политические условия для начала переговоров. По ее словам, процесс будет длительным и потребует адаптации украинского законодательства, правовой системы и экономики к условиям Евросоюза. Уже в июле ожидается первый этап, на котором будет оцениваться соответствие украинского законодательства европейским стандартам.

Как сообщал Главред, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что во вторник, 25 июня, ЕС официально начал переговоры о членстве Украины и Молдовы. Она поздравила обе страны и отметила, что путь впереди будет сложным, но полным возможностей.

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