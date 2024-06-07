Украину вызывают на переговоры: ЕС уже готовит членство - Financial Times

Украина ожидает членства в Европейском Союзе для усиления безопасности и дополнительных гарантий. Теперь страну переводят на новый этап вступления в ЕС.

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Еврокомиссия готовит предложение Украине о начале переговоров о вступлении / Коллаж: Главред, фото: flickr, Офис Президента Украины

Европейская комиссия готова пойти на новый шаг в вопросе членства Украины. Уже в июне 2024 года готовится предложение о начале переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС.

Еврокомиссия настаивает на начале переговоров именно в этом месяце из-за того, что в июле 2024 года председательство в ЕС перейдет Венгрия, которая может "вставить палки в колеса" Украине. Страна получит дополнительное влияние, в частности для определения повестки встреч, связанных с обсуждением вопросов по Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три собственных источника.

"Рекомендация Брюсселя требует единодушия от правительств ЕС, и ожидается, что Венгрия выдвинет возражения, ссылаясь на вопросы, в частности отношение Киева к венгерскому меньшинству в Украине", - говорится в сообщении. видео дня

Официальные переговоры должны начать не только с Украиной, но и с соседней Молдовой. Европейская комиссия определяет целью "предоставить обеим странам положительный сигнал относительно их стремлений в ЕС".

Само решение по предложению начала переговоров Еврокомиссия официально объявит 7 июня. "Зеленый свет" кроме Украины и Молдовы должна была бы получить и Грузия, однако из-за принятия закона об "иностранных агентах" вопреки замечаниям ЕС, ожидается, что страна не получит положительного сигнала.

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Последние заявления ЕС в контексте Украины - что известно

Напомним, накануне президент Латвии предупредил, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз могут быть очень сложными, но "вполне реально" начать их уже в июне этого года.

О джентельменской договоренности с ЕС, по которой переговоры о вступлении начнутся в июне, накануне сообщала и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Европейский союз заявил об одобрении решения передать Украине доходы от замороженных активов страны-агрессора России.

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