Германия готовится к войне с РФ: сколько есть времени на подготовку

Германия планирует подготовиться к войне с РФ. Усилить оперативную готовность Бундесвера планируют до 2029 года. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает ASB Zeitung.
Повысить боеготовность Германии хотят из-за потенциальной угрозы со стороны РФ.
"Мы должны быть готовы к войне до 2029 года ... Мы должны сдерживать конфликт, чтобы предотвратить худший сценарий", - сказал Писториус.видео дня
Смотрите видео о подготовке Германии к войне с РФ:
Он добавил, что Германии нужны не только средства и материалы для этого, но и люди.
"В чрезвычайной ситуации нам нужны сильные молодые люди, которые могут защитить нашу страну", - добавил министр.
К тому же необходима новая форма военной службы, которая "не будет полностью свободной от обязательств". Однако в Германии военная служба была отменена в 2011 году, ее планируют восстановить.
Война России и НАТО - последние новости
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что североатлантический альянс готов "защищать каждый квадратный дюйм" своей территории. Именно поэтому Германия и другие страны-союзники по блоку решили усилить свое присутствие на восточном фланге НАТО. По его словам, угроза со стороны России будет расти.
Страна-агрессор Россия готовится к широкомасштабному конфликту с НАТО с применением обычного вооружения. Об этом свидетельствуют определенные финансовые, экономические и военные показатели. Как прогнозируют аналитики Института изучения войны, нападение, вероятнее всего, произойдет не в ближайшей перспективе, но в более короткие сроки, чем предполагали некоторые западные аналитики.
В разведке Эстонии заявили, что Россия, вероятно, готовится к войне с НАТО, которая может произойти ориентировочно в следующие 10 лет. Кремль перевел экономику на военные рельсы и проводит переформатирование своей армии.
Другие новости:
- Уволенная после обращения журналистов Гуменюк получила новую должность в ОК "Юг": детали
- Военный учет юношей, которые за границей: в правительстве рассказали об отсрочке
- РФ выжигает Часов Яр тысячами обстрелов: в ВСУ раскрыли детали адских боев
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред