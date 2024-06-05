Германия готовится к войне с РФ: сколько есть времени на подготовку

В Германии планируют вернуть военную службу и говорят о необходимости ввести "новую форму военной службы".

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Германия готовится к войне с РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Defense Visual Information Distribution Service

Германия планирует подготовиться к войне с РФ. Усилить оперативную готовность Бундесвера планируют до 2029 года. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает ASB Zeitung.

Повысить боеготовность Германии хотят из-за потенциальной угрозы со стороны РФ.

"Мы должны быть готовы к войне до 2029 года ... Мы должны сдерживать конфликт, чтобы предотвратить худший сценарий", - сказал Писториус. видео дня

Смотрите видео о подготовке Германии к войне с РФ:

Германия готовится к войне с РФ / фото: скриншот

Он добавил, что Германии нужны не только средства и материалы для этого, но и люди.

"В чрезвычайной ситуации нам нужны сильные молодые люди, которые могут защитить нашу страну", - добавил министр.

К тому же необходима новая форма военной службы, которая "не будет полностью свободной от обязательств". Однако в Германии военная служба была отменена в 2011 году, ее планируют восстановить.

Война России и НАТО - последние новости

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