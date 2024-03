Страна-агрессор Россия готовится к широкомасштабному конфликту с НАТО с применением обычного вооружения. Об этом свидетельствуют определенные финансовые, экономические и военные показатели.

Как говорится в отчете Института изучения войны, нападение, скорее всего, произойдет не в ближайшей перспективе, но в более короткие сроки, чем предполагали некоторые западные аналитики.

Как пишут эксперты ISW, российская угроза в значительной степени зависит от финансовых ресурсов, которые президент РФ Владимир Путин готов направить на войну.

19 марта российский диктатор провел встречу с лидерами фракций Госдумы РФ и очертил приоритеты на свой пятый президентский срок. В частности, он призвал лидеров фракций Госдумы действовать в интересах государства, а не корпораций или партий, и подчеркнул важность назначения людей на основе квалификации и компетентности.

Хозяин Кремля, вероятно, пытается создать условия для стабилизации долгосрочного финансового положения России. Диктатор понимает, что финансовые репрессии против "бизнесменов"-силовиков могут поставить под угрозу политические отношения, которые он построил с ними, и пытается смягчить эти последствия.

Институт изучения война также констатирует, что, похоже, Россия не столкнулась с финансовым кризисом, а увеличение военных расходов стало самым большим изменением в российской бюджетной политике. Следовательно, усилия для обеспечения финансового будущего России, скорее всего, направлены на создание долгосрочных условий, чем на решение насущных финансовых проблем.

Российская армия продолжает осуществлять структурные реформы, чтобы одновременно поддерживать войну в Украине и расширять вооруженные силы России в долгосрочной перспективе в рамках подготовки к возможному будущему широкомасштабному конфликту с НАТО.

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии МО РФ и обсудил военные реформы для повышения боевых возможностей армии. В частности, Шойгу сообщил, что Россия сформировала "Днепровскую речную флотилию" и "бригаду" катеров в составе флотилии.

Шойгу очертил несколько текущих усилий для укрепления военных возможностей России, скорее, как часть долгосрочных усилий России по подготовке к потенциальной обычной войне с НАТО, чем как часть войны против Украины, считают аналитики.

Он заявил, что Россия сформировала армейский корпус и мотострелковую дивизию. Шойгу также утверждал, что российские военные планируют к концу 2024 года сформировать две общевойсковые армии, 14 дивизий и 16 бригад.

По оценке ISW, в настоящее время у России не хватает живой силы, военной инфраструктуры и потенциала для обучения, чтобы должным образом укомплектовать несколько совершенно новых дивизий.

Шойгу также представил генерал-лейтенанта Андрея Булыгу заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению во время выступления в Минобороны 20 марта.

Реформы в армии РФ, скорее всего, направлены на развитие долгосрочного военного потенциала России, резюмировали аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.