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Атака будет раньше, чем думают: РФ готовится к большой войне с НАТО - ISW

Анна Ярославская
21 марта 2024, 09:47
Российская угроза в значительной степени зависит от финансовых ресурсов, которые президент РФ Владимир Путин готов направить на войну.
Владимир Путин, россияне
Россия основательно готовится к широкомасштабному конфликту с НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля, Sota

Страна-агрессор Россия готовится к широкомасштабному конфликту с НАТО с применением обычного вооружения. Об этом свидетельствуют определенные финансовые, экономические и военные показатели.

Как говорится в отчете Института изучения войны, нападение, скорее всего, произойдет не в ближайшей перспективе, но в более короткие сроки, чем предполагали некоторые западные аналитики.

Путин хочет стабилизировать экономику РФ

Как пишут эксперты ISW, российская угроза в значительной степени зависит от финансовых ресурсов, которые президент РФ Владимир Путин готов направить на войну.

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19 марта российский диктатор провел встречу с лидерами фракций Госдумы РФ и очертил приоритеты на свой пятый президентский срок. В частности, он призвал лидеров фракций Госдумы действовать в интересах государства, а не корпораций или партий, и подчеркнул важность назначения людей на основе квалификации и компетентности.

Хозяин Кремля, вероятно, пытается создать условия для стабилизации долгосрочного финансового положения России. Диктатор понимает, что финансовые репрессии против "бизнесменов"-силовиков могут поставить под угрозу политические отношения, которые он построил с ними, и пытается смягчить эти последствия.

Институт изучения война также констатирует, что, похоже, Россия не столкнулась с финансовым кризисом, а увеличение военных расходов стало самым большим изменением в российской бюджетной политике. Следовательно, усилия для обеспечения финансового будущего России, скорее всего, направлены на создание долгосрочных условий, чем на решение насущных финансовых проблем.

"Попытки Путина создать условия для стабилизации российской экономики и финансов, скорее всего, являются частью российской финансовой и внутренней подготовки к потенциальному будущему широкомасштабному конфликту с НАТО, а не только к длительной войне в Украине", - говорится в сообщении.

В армии РФ проводят реформы

Российская армия продолжает осуществлять структурные реформы, чтобы одновременно поддерживать войну в Украине и расширять вооруженные силы России в долгосрочной перспективе в рамках подготовки к возможному будущему широкомасштабному конфликту с НАТО.

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии МО РФ и обсудил военные реформы для повышения боевых возможностей армии. В частности, Шойгу сообщил, что Россия сформировала "Днепровскую речную флотилию" и "бригаду" катеров в составе флотилии.

Шойгу очертил несколько текущих усилий для укрепления военных возможностей России, скорее, как часть долгосрочных усилий России по подготовке к потенциальной обычной войне с НАТО, чем как часть войны против Украины, считают аналитики.

Он заявил, что Россия сформировала армейский корпус и мотострелковую дивизию. Шойгу также утверждал, что российские военные планируют к концу 2024 года сформировать две общевойсковые армии, 14 дивизий и 16 бригад.

По оценке ISW, в настоящее время у России не хватает живой силы, военной инфраструктуры и потенциала для обучения, чтобы должным образом укомплектовать несколько совершенно новых дивизий.

Шойгу также представил генерал-лейтенанта Андрея Булыгу заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению во время выступления в Минобороны 20 марта.

"Кадровые изменения в российском МО могут быть дополнительными показателями подготовки России к конфликту в долгосрочной перспективе", - говорится в отчете.

Реформы в армии РФ, скорее всего, направлены на развитие долгосрочного военного потенциала России, резюмировали аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Риск войны России и НАТО

Немецкие спецслужбы подготовили анализ военной угрозы со стороны России для правительства, в котором прогнозируется, что с 2026 года Россия может напасть на территорию стран-членов Североатлантического альянса.

В разведке Эстонии заявили, что Россия, вероятно, готовится к войне с НАТО, которая может произойти ориентировочно в следующие 10 лет. Кремль перевел экономику на военные рельсы и проводит переформатирование своей армии.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью CNBC от 20 марта подчеркнул, что Путин активизирует усилия по переводу экономики России на военные рельсы, чтобы иметь возможность напасть на НАТО уже в 2026 или 2027 году.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил 9 февраля, что новые разведывательные данные указывают на то, что Россия может попытаться напасть на страну НАТО в течение трех-пяти лет, это быстрее, чем оценивало НАТО в 2023 году.

В январе немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера уже писало о том, что Вооруженные силы Германии готовятся к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. В документе подробно излагался возможный "путь к конфликту" между Россией и НАТО. Действия России и Запада описываются месяц за месяцем. Кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Позже сообщалось, что Bild опубликовало сценарий, который в НАТО считают базовым. Однако есть еще один – потенциальный захват агрессором Россией шведского острова Готланд, писало издание Redaktionsnetzwerk Deutschland. Второй сценарий предусматривает агрессию против стран Балтии. В Альянсе опасаются первого варианта развития событий.

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