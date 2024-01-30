'События будут разворачиваться очень быстро': экспер назвал сценарий войны РФ с НАТО

Это очень глубокая война на истощение, и я сомневаюсь в том, что Россия выдержит гонку, считает Ягун.

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Начнет ли Россия войну с НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: Минобороны РФ

Учения НАТО продлятся до конца мая, а в Москве уже усилили свою агрессивную риторику и сказали, что маневры Альянса "увеличивают риски военных инцидентов". В интервью Главреду генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун проанализировал, как будет действовать Россия в ближайшие месяцы.

"Пусть Россия реагирует - отвлекается от войны в Украине, подтягивает войска и пытается защищать свои границы. Россияне думают, что все просто, но они ошибаются. События будут разворачиваться очень интенсивно - будут, в том числе, и взрывы на территории РФ, которые мы организуем. Им придется бегать с места на место и думать, что делать: прикрывать границы, потому что там корабли НАТО, или воевать в Украине. Это очень глубокая война на истощение, и я сомневаюсь в том, что Россия выдержит гонку", - пояснил Ягун.

Эксперты прогнозируют, что России хватит до начала 2025 года. Москва все поставила на то, что в 2024 году международная ситуация кардинально изменится.

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"Россияне надеются, что по итогам выборов в США и некоторых странах Европы на Западе полностью изменится структура власти и все вроде бы бросятся с ними договариваться. Они надеются, что Украина останется одна", - добавил эксперт.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Война РФ против НАТО: что известно

Напомним, что Олег Жданов заявил, что РФ начнет масштабную войну против НАТО в 2025 году. Штабы национальных армий стран-членов НАТО начинают готовить и проводить командно-штабные военные игры и учения. Многие государства включили Россию в список вероятных противников.

НАТО предупреждает население Запада о подготовке к "всесторонней войне" с Россией. Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что силы НАТО готовятся к конфликту с Россией, однако, дискуссии гораздо шире.

Генерал Эстонии заявил, что РФ должна вывести 300 тысяч солдат из Украины для нападения на НАТО. Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем назвал четыре фактора, которые должны сойтись для того, чтобы Россия напала на НАТО.

НАТО закупит 220 тысяч артиллерийских боеприпасов для стран-партнеров. Заказ касается именно пополнения запасов боеприпасов стран-членов НАТО, ведь Альянс не поставляет летальное оружие странам, не входящим в блок.

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