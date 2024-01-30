ВСУ поразили станцию ПВО оккупантов в Крыму: в Страткоме раскрыли детали

30 января украинские военные успешно поразили радиолокационную станцию российских оккупантов в Крыму.

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ВСУ уничтожили станцию ПВО оккупантов / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: deepstatemap

Утром, 30 января, оккупанты заявили о сбитии беспилотников над территорией четырех областей России и временно оккупированного Крыма.

Средства противовоздушной обороны, по словам Министерства обороны РФ, ночью перехватили и уничтожили 21 запущенный украинский беспилотник.

Вооруженные силы Украины подтвердили утром 30 января успешно поразили радиолокационную станцию российских оккупантов в Крыму.

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"Утром 30 января Вооруженные силы Украины успешно поразили радиолокационную станцию ПВО вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму", - написали на странице Стратком ВСУ в Telegram.

В ВСУ рассказали об уничтожении радиоэлектронной станции / фото: t.me/AFUStratCom

"Бавовна" в Крыму

Напомним, что украинские ракеты и дроны поражают цели в Крыму, обходя российскую ПВО. Украинские войска проводят многодневную кампанию по нанесению ударов по российским военным объектам в оккупированном Крыму и уже успешно поразили несколько целей.

В Крыму произошел мощный удар по командному пункту. Появились новые данные о потерях российских оккупантов в результате точных ударов по командному пункту 31 дивизии ПВО ВКС РФ во временно оккупированном Севастополе.

Генерал Николай Маломуж анонсировал успех ВСУ на юге. Согласно прогнозу военного эксперта российские оккупанты окажутся в полном окружении и не смогут противостоять украинским военным.

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