Российская авиация сбрасывает бомбы на свои города: в разведке назвали причину

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что за последний месяц участились случаи, когда российская авиация сбрасывает бомбы на своей территории. Это демонстрирует степень усталости персонала и недостаточную подготовку.
Как отмечается в сводке разведки Британии в Twitter, российский независимый новостной канал Telegram Astra сообщил 27 января, что российские самолеты случайно выпустили два неуправляемых боеприпаса ФАБ-250 по двум российским селам в Белгородской области. Первый боеприпас упал на ферму в Постникове, а второй - на городской улице в селе Стрелковое, что привело к эвакуации до 150 человек в радиусе 500 метров.
По данным британской разведки, это четвертый случайный сброс российских авиационных боеприпасов на своей территории в этом месяце. Самый ранний случай произошел в Белгороде 20 апреля 2023 года.
"Невозможно подтвердить, происходят ли такие инциденты из-за плохих процедур при вооружении самолета перед вылетом или неправильных действий экипажа во время миссий. Вероятно, это комбинация того и другого. Увеличение частоты подобных случаев, вероятно, демонстрирует степень усталости воздушного и наземного персонала на линии фронта в России, а также свидетельствует о недостаточной подготовке", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, что РФ готовится сбросить около 500 авиабомб на Авдеевку. Офицер "Легиона Свободы" отметил, что почти за 25 км на максимальных высотах самолет сбрасывает управляемую авиабомбу и она планируя долетает до Авдеевки.
Россия сбросила 6 авиабомб по многоэтажке в Орехове. 18 января российская оккупационная армия нанесла 6 авиаударов по Орехову Запорожской области, в результате чего уничтожен целый подъезд многоэтажки.
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