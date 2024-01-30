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В Германии давят на Шольца относительно передачи Украине ракет Taurus - СМИ

Юлия Закрепа
30 января 2024, 13:55
Кристиан Дюрр также отметил, что поддержка Киева ракетами "была бы разумной и правильной"
В Германии давят на Шольца относительно передачи Украине ракет Taurus - СМИ
Когда Украина получит ракеты Taurus / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, wikimedia.org

Политики из правительственной коалиции Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца о необходимости поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт от партии "Зеленые" заявила, что Берлин должен как можно быстрее передать Киеву крылатые ракеты, передает издание DW.

"Мы пообещали, что предоставим все, что можем и что нужно Украине. Taurus - это то, что мы имеем, и то, что сейчас нужно Украине", - сказала она.

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Кроме того, лидер "Свободных демократов" в парламенте Кристиан Дюрр также отметил, что поддержка Киева ракетами "была бы разумной и правильной".

"Мы всегда должны помнить, что Украина защищает не только себя в борьбе с Путиным, но и демократические ценности и убеждения, которые мы разделяем", - отметил он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский отреагировал на отказ предоставить ракеты Taurus. Он заявил, что отказ в предоставлении Украине конкретной помощи из-за отсутствия веры может дорого обойтись.

В Бундестаге вынесут вопрос на голосование о дальнобойных ракетах Taurus для ВСУ. Отметили, что у ВСУ на сегодня нет возможности оттеснить войска оккупантов РФ, поэтому ракеты Taurus могли бы внести вклад в новые успехи Сил обороны Украины.

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 - немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты Taurus оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части - кумулятивный, основной заряд - фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивания бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, тогда как общий вес боевой части - 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость - 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерционная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн. долларов США.

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