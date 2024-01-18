Еще одна страна в опасности: Путин может атаковать новые земли - экс-министр Германии

Российский диктатор Владимир Путин может пойти войной на Молдову.

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Путин хочет пойти наступлением на Молдову / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин не остановится только на Украине. Он может атаковать еще одну страну. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, сообщает Augsburger Allgemeine.

Речь идет о Молдове. Фишер убежден, что Путин не рискнет напасть на одну из стран НАТО. Дело в том, что России "будет трудно успевать за оружейными технологиями НАТО".

"У него (Путина - ред.) уже в поле зрения Молдова. Мы только в начале российских ревизионных войн. Путин хочет вернуть прежние советские территории ... Поэтому лучшее, что мы можем сделать для мира, - и я повторю это снова - массово перевооружиться. Никто не должен думать, что они могут атаковать территорию альянса", - сказал Фишер.

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Война в Украине

Напомним, согласно информации немецкого издания BILD, российские оккупационные войска, которые ранее прекратили наступательные действия на востоке Украины, сейчас снова начали наступление. Они с новой силой атакуют под Авдеевкой и Бахмутом.

Также заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что любое остановление боевых действий создаст возможность для России накопить силы и восстановить боевые возможности.

Как сообщал Главред, в зоне ответственности Сил обороны юга продолжается активная контрбатарейная борьба. Вражеские силы систематически пытаются отбросить украинских военных с позиций на левобережье Днепра.

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