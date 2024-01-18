УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Еще одна страна в опасности: Путин может атаковать новые земли - экс-министр Германии

Ангелина Подвысоцкая
18 января 2024, 20:10
Российский диктатор Владимир Путин может пойти войной на Молдову.
Еще одна страна в опасности: Путин может атаковать новые земли - экс-министр Германии
Путин хочет пойти наступлением на Молдову / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин не остановится только на Украине. Он может атаковать еще одну страну. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, сообщает Augsburger Allgemeine.

Речь идет о Молдове. Фишер убежден, что Путин не рискнет напасть на одну из стран НАТО. Дело в том, что России "будет трудно успевать за оружейными технологиями НАТО".

"У него (Путина - ред.) уже в поле зрения Молдова. Мы только в начале российских ревизионных войн. Путин хочет вернуть прежние советские территории ... Поэтому лучшее, что мы можем сделать для мира, - и я повторю это снова - массово перевооружиться. Никто не должен думать, что они могут атаковать территорию альянса", - сказал Фишер.

видео дня

Война в Украине

Напомним, согласно информации немецкого издания BILD, российские оккупационные войска, которые ранее прекратили наступательные действия на востоке Украины, сейчас снова начали наступление. Они с новой силой атакуют под Авдеевкой и Бахмутом.

Также заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что любое остановление боевых действий создаст возможность для России накопить силы и восстановить боевые возможности.

Как сообщал Главред, в зоне ответственности Сил обороны юга продолжается активная контрбатарейная борьба. Вражеские силы систематически пытаются отбросить украинских военных с позиций на левобережье Днепра.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Молдова Владимир Путин вторжение России
Реклама

Главное за день

"Насильно не получится" - Данилов про призыв военнообязанных за границей

"Насильно не получится" - Данилов про призыв военнообязанных за границей

19:37 Украина
Будет настоящий потоп: в Украину идет внезапное потепление

Будет настоящий потоп: в Украину идет внезапное потепление

19:03 Синоптик
"Угроза существования Украины": Данилов прокомментировал проведение выборов во время войны

"Угроза существования Украины": Данилов прокомментировал проведение выборов во время войны

18:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:58

Невероятный успех и куча денег: 4 знакам зодиака круто повезет в 2024 году

20:27

У Путина еще 2,5 месяца для "победы", РФ нацелена на конкретные города - Маломуж

20:17

Как вернуть жену: психолог назвала 5 главных шагов

20:10

Еще одна страна в опасности: Путин может атаковать новые земли - экс-министр Германии

19:55

Альянс готовится к нападению РФ: НАТО планирует провести в феврале масштабные учения - Bild

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
19:37

"Насильно не получится" - Данилов про призыв военнообязанных за границей

19:34

Удар по нефтебазе в Санкт-Петербурге: в ГУР рассказали, откуда запускали дроны

19:33

Известного украинского стендапера избили во время концерта в ДнепреВидео

19:30

Лунный календарь 19 января 2024 года: от чего крайне важно отказаться в этот день

Реклама
19:20

Россияне похвастались "живучестью" танка, подбитого Bradley: кадры говорят об обратном

19:10

Как история с журналистами расколола обществомнение

19:03

Будет настоящий потоп: в Украину идет внезапное потепление

18:46

Устали и разочаровались, но планируют будущее: результаты опроса украинцев удивляют

18:46

"Угроза существования Украины": Данилов прокомментировал проведение выборов во время войны

18:39

Как убрать перегар очень быстро: простые средства, о которых многие забывают

18:31

Популярный ведущий раскрыл очень личный секрет "черненькой из НеАнгелов"

18:16

"Изоляция России": у Зеленского раскрыли, что мешает Украине закончить войну с РФ

18:00

Француженки хранят рис и муку в морозилке первые три дня после покупки: в чем причина

17:56

Самый влиятельный стратегический союзник России разочарован "Кинжалами" - СМИ

17:46

Россияне собрали 160 тысяч солдат: в ВСУ оценили вероятность окружения Авдеевки

Реклама
17:45

Ситуация остается напряженной: Сырский побывал в воинских частях под Купянском

17:42

"Шахеды" далеко не летели: РФ применяет нетипичную тактику на юге

17:12

Будут ли еще сильные морозы в Украине: синоптик поделилась прогнозом

17:03

Враг изменил тактику и начал наступление по всему фронту: в ВСУ назвали направление

16:55

Перещеголяла СССР: способны ли протесты в Башкортостане расшатать Россиюмнение

16:51

Помощь ЕС Украине под угрозой: у Орбана отметились циничным заявлением

16:49

Распад России начнется в ближайшее время: Данилов рассказал, откуда все пойдет

16:46

К 95-летию со дня рождения классика современной кыргызской литературы - Чингиза Айтматова випущено издание "Чингіз Айтматов вибрані твори" разных жанров на украинском пресс-релиз

16:40

Россия сбросила 6 авиабомб по многоэтажке в Орехове: оккупанты уничтожили целый подъезд

16:32

Венгрию могут лишить права голоса в Совете ЕС

16:05

Только 2% людей смогут найти мяч среди панд: простой тест на проверку IQ

15:58

Ворвутся проблемы со здоровьем и беды: что нельзя делать 19 января

15:53

Турецкий мачо Бурак Озчивит впервые показал лицо своего младшего сына

15:47

Байден пошел на компромисс в политике иммиграции, чтобы помочь Украине - WSJ

15:44

Мощная военная поддержка и визит в Украину: Зеленский поговорил с Макроном, детали

15:42

Украинцы получат повышенную субсидию на дрова до конца зимы: кто в списке

15:35

Поразили цель: СМИ сообщили о пролете ударных дронов над резиденцией Путина

15:17

Умеров отменил визит во Францию: СМИ пишут об угрозе безопасности, в МО опровергают

15:14

"Мне скрывать нечего": Тищенко официально развелся и назвал причину

15:12

Украина вошла в тройку лидеров по производству БпЛА - Данилов

Реклама
15:10

Держит ядерное оружие и флот: в Литве оценили угрозу провокаций РФ у стран Балтии

14:54

Огромные потери: офицер ВСУ рассказал о ситуации на Авдеевском направлении

14:52

Топ 5 самых живучих комнатных растений: могут долго быть без воды и не боятся тени

14:52

Кремль требует от Анны Асти отказаться от гражданства Украины и поддержать войну

14:20

Чрезвычайно тяжелые боевые условия: Гуменюк сообщила про оборону Крынок

14:13

Украину могут не пригласить в НАТО в июле 2024-го: в Альянсе назвали причину

14:00

Налчаджиоглу признался, как его дочь от Лорак София ладит с новой любовницейВидео

13:51

Арестович выдал новое скандальное заявление о войне в Украине

13:36

Новой CEO компании-поставщика бренда "VODA UA" назначена Екатерина Садовая новости компании

13:30

Две насущных потребности: Кулеба озвучил, что нужно Украине для отпора россиян

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять