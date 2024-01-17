Путин будет воевать, пока не умрет: Кулеба высказался о переговорах с Россией

Прекращать борьбу с агрессором невозможно так же, как перестать бороться с пандемией и изобретать вакцины.

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Кулеба сравнил войну с Россией с борьбой с пандемией / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в войне России против Украины на кону стоит жизнь человечества и мировой порядок. Именно поэтому прекратить борьбу с агрессором невозможно так же, как перестать бороться с пандемией и изобретать вакцины. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал на дискуссии, организованной Фондом Виктора Пинчука, в рамках проекта "Решая твое будущее" в Давосе.

"Путин четко сказал два дня назад:"мы не собираемся отдавать то, чего мы достигли". Какой смысл говорить с ним?... Я думаю, что он будет вести разные войны, пока не умрет. Нам просто надо понять одно: мы - не только украинцы, но и люди, которые защищают определенные правила - несем историческую ответственность за то, чтобы выиграть эту войну", - сказал министр.

Министр иностранных дел Украины также сравнил войну с россиянами с борьбой с пандемией. По его мнению, нельзя прекращать инвестирование в войну с Россией, поскольку на кону стоит жизнь человечества и мировой порядок.

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"Нельзя перестать бороться с пандемией, потому что "мы устали от того, чтобы придумывать новые вакцины". Вы же не говорите: "Ну, все! Я больше не буду этим заниматься! Я устал выбрасывать деньги". На кону жизнь человечества и в этой войне на кону мировой порядок, каким мы его знаем. Поэтому мы должны инвестировать снова и снова, ведь это делает и враг", - добавил Кулеба.

Война в Украине

Напомним, согласно информации немецкого издания BILD, российские оккупационные войска, которые ранее прекратили наступательные действия на востоке Украины, сейчас снова начали наступление. Они с новой силой атакуют под Авдеевкой и Бахмутом.

Также заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что любое остановление боевых действий создаст возможность для России накопить силы и восстановить боевые возможности.

Как сообщал Главред, в зоне ответственности Сил обороны юга продолжается активная контрбатарейная борьба. Вражеские силы систематически пытаются отбросить украинских военных с позиций на левобережье Днепра.

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