"Нужны 5 шагов": Кулеба сказал, как мир может ответить на удар РФ по Украине

Глава МИД отметил, что Путин усиливает террор против Украины.

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Кулеба сказал, как мир может ответить на удар РФ по Украине/ коллаж: Главред, фото: скрин, КМВА

Мировая общественность должна отреагировать на очередной массированный ракетный удар страны-агрессора России по Украине. Нельзя закрывать глаза на убийства украинских мирных жителей и разрушение критически важной инфраструктуры Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Соответствующую публикацию он обнародовал в соцсети Х (бывший Twitter). Он отметил, что другие страны должны решительно отреагировать на очередную массированную атаку, которую осуществила РФ.

По словам Кулебы, мировое сообщество могло бы осуществить пять следующих шагов, чтобы поддержать Украину в борьбе со страной-агрессором Россией:

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ускорить поставки в Украину дополнительных систем ПВО и боеприпасов;

обеспечить Украину боевыми дронами всех типов;

обеспечить Украину ракетами дальнего радиуса действия более 300 км;

одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине;

изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.

Глава МИД отметил, что российский диктатор Владимир Путин усиливает террор против Украины. Кулеба подчеркнул, что сегодня был уже второй массированный ракетный удар всего за четыре дня.

"Гражданская инфраструктура была повреждена; люди, включая детей, были ранены и убиты. Мы ожидаем, что все государства решительно осудят нападение и прибегнут к решительным действиям. Террористический режим в Москве должен осознать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине", – заявил Кулеба.

Массированный ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силы ПВО сбили 10 "Кинжалов", 62 крылатые ракеты и 35 "Шахедов". По его словам, были атакованы гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты. Основное направление удара - столица Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал массированный ракетный удар российских оккупантов по Украине. Он подчеркнул, что Украине необходимо оружие для защиты городов от российских атак.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку. Он подчеркнул, что РФ ответит за каждую забранную жизнь.

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