Роспропаганда выдала дикий фейк о Залужном после атаки на Киев

Российские пропагандисты придумали себе кучу "побед" после того, как все их "Кинжалы" над Киевом сбили ЗРК Patriot.

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РосСМИ неоднократно "хоронили" Залужного / коллаж Главреда, фото: ОП, УНИАН

Российские пропагандисты в очередной раз осуществляют "вбросы" о якобы смерти Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного после ряда неудачных попыток повлиять на настроения украинского общества.

В частности, днем 2 января ряд российских пропагандистских ресурсов распространили фейк о якобы ударе по бункеру Залужного в результате воздушной атаки "Кинжалами" Киева во вторник утром.

Пропагандистская помойка "Российская газета" утверждает, что ракетами "поражен" подземный командный пункт, в котором якобы мог находиться украинский Главком.

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Более того, в воображении пропагандистов поражено якобы несколько зенитных комплексов и "есть" попадание в промышленный объект.

Вместе с тем, Стратком ВСУ отмечает, что дикие "вбросы" врага являются всего лишь фейками. Сам Залужный в Twitter заметил, что все 10 "Кинжалов", которые РФ выпустила по Киеву, были обезврежены Patriot. При этом Главнокомандующий подчеркнул, что в случае попадания "Кинжалов" "последствия были бы катастрофическими".

Массированная атака РФ на Украину 2 января

В ночь на 2 января и утром во вторник Россия атаковала Украину, выпустив по областям, в том числе по Киеву, не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 10 аэробалистических "Кинжал".

Есть жертвы и разрушения инфраструктуры в крупных городах Украины. В частности, произошел пожар во многоэтажке столицы, а в Харькове из-за обстрела России пострадали уже более 40 человек. Всего, по словам президента Владимира Зеленского, 2 января из-за вражеских действий ранения получили 92 человека, 4 погибших.

Силами ПВО уничтожены 72 воздушные цели из 99 выпущенных Россией.

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