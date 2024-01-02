В Раде 'дали заднюю': обещают 'компромиссный' проект о мобилизации вместо скандального варианта

В " Слуге..."объяснили, что со стороны общественности есть "определенные беспокойства" по поводу указанного в первоначальном тексте законопроекта.

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Законопроект о мобилизации вызвал критику общественности / Фото: 14 ОМБр Романа Великого, УНИАН

В "Слуге народа" обещают, что законопроект об усилении мобилизации в начальном виде, который уже вызвал волну критики со стороны общества, рассматриваться Верховной Радой не будет. Вместо него депутаты готовят "компромиссный" вариант.

Как рассказала в эфире телемарафона член "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информполитики Евгения Кравчук, рабочие группы выработают "компромиссный" вариант законопроекта.

"Мы уже понимаем, что в оригинальном виде законопроект не будет приниматься / рассматриваться. Я думаю, что все же будет "комитетская" версия, есть профильный комитет по вопросам безопасности и обороны... И на этой неделе рабочие группы будут нарабатывать такой более компромиссный вариант, который бы позволил за него проголосовать", - пояснила Кравчук. видео дня

Нардеп уточнила, что речь идет о большой межведомственной рабочей группе.

"Потому что мы видели замечания от, например, омбудсмена. Есть определенные беспокойства, чтобы не было каких-то коррупционных норм. Потому, например, та норма, когда военкомы сами могут решать как и кого и каким образом забирать из "списка должников", и, очевидно, какие-то права их могут быть поражены... И все это должно быть понятным справедливым способом", - добавила депутат.

Кравчук отметила, что "люди должны чувствовать справедливый подход".

"Те бойцы, которые с самого начала на фронте, также должны понимать какой-то горизонт планирования, когда их придут и сменят, но должны прийти подготовленные обученные люди", - закончила Кравчук.

Мобилизация в Украине 2024

Накануне Кабмин внес в Верховную Раду законопроект по мобилизации. Согласно документу, предлагается снизить призывной возраст до 25 лет, ужесточить "меры" в отношении уклонистов (например, запрет на выдачу кредитов, получения / продления загранпаспорта и паспорта гражданина Украины) и расширить обязанности полиции - правоохранители тоже смогут вручать военнообязанным повестки.

Ранее в "Слуге народа" подтвердили получение запроса от военных о мобилизации 500 тысяч человек. Об этом также говорил Зеленский, но президент требовал больше аргументов, чтобы поддержать эту инициативу.

Залужный, в свою очередь, подчеркнул, что Генштаб не давал запроса к Кабмину по поводу конкретных цифр по мобилизованным в 2024 году. В данные о 500 тыс. человек входят текущие потребности, формирование новых воинских частей и прогнозирование потерь в 2024 году.

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