Похолодание отменяется: синоптик удивила новым прогнозом погоды в Украине

На большой части территории нашей страны в течение недели будет плюсовая температура воздуха, лишь в некоторых регионах будут "минусы", кое-где до -12 градусов.

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Погода в Украине будет теплее и с дождем, морозы будут лишь местами/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно теплой или не очень холодной. В большинстве областей нашей страны температура воздуха будет плюсовой, лишь кое-где она опустится в "минуса".

Очень морозно будет только на Черниговщине и Сумщине – там в среду, 3 января, температура опустится до -12 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Синоптик напомнила, что в прошлые дни прогностические модели показывали сильное похолодание. Холоднее всего должно было быть на севере нашего государства, в частности, в Киеве. Но, согласно сегодняшним уточнениям, похолодания не будет – погода изменила свое "настроение", и в ближайшие дни наоборот будет относительно тепло.

"Но уже сегодня (2 января – ред.) утром уточненные прогнозы моей любимой модели дают как раз на прогнозируемые дни, 3-6 января, кардинально противоположную погоду – с "плюсами"! А уж само похолодание отодвигается дальше, да и то, вполне приемлемое для января да еще и севера Украины. Причем, некоторые прогностические схемы оставляют в силе это похолодание (вы можете видеть это на своих гаджетах, например), а некоторые поменяли мнение со вчерашнего тепла на мороз", – отметила Диденко.

Погода в Украине 3 января

Согласно уточненному прогнозу, в среду, 3 января, в западных областях будет дождь, на Волыни и Ровенщине с мокрым снегом, днем +4...+8 градусов, на северо-западе около нуля.

В северных областях ожидается снег и мокрый снег. Ночью температура воздуха составит -3...-8 градусов, на Черниговщине и Сумщине местами до -12, днем около нуля, на Черниговщине и Сумщине до -3...-5 градусов.

В центральных областях будут дождь и мокрый снег. Ночью -3...+3, днем +2...+4 градуса. Только в Полтавской области на 2-4 градуса будет холоднее.

В восточных областях нашего государства будет мокрый снег и дождь ближе к вечеру 3 января или в ночь на 4 января. Холоднее будет в Харьковской области – там температура воздуха будет опускаться до "минусов", на Донетчине и Луганщине – около нуля.

В южной части 3 января днем – без осадков, а вечером небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +3...+9 градусов.

Погода в Украине 3 января/ Укргидрометцентр

Погода в Киеве 3 января

В среду, 3 января, в столице Украины ожидается снег и мокрый снег. Он начнет падать с обеда. Также синоптик предупредила о гололедице.

Ночью в среду в Киеве будет -5 градусов, а днем 0...-2 градуса.

"Сегодняшний сильный ветер на вечер в Киеве стихнет, завтра снова будет поддувать во второй половине дня", – предупредила Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Сильных морозов до конца недели не ожидается

Синоптик отметила, что, по предварительным данным, 4, 5, 6 и 7 января в Украине никаких сильных морозов не ожидается, даже в большинстве областей будут преобладать плюсовые температуры воздуха. Колебания в сторону "минусов" могут быть лишь на крайнем севере нашего государства.

Погода в Украине 4 января/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 5 января/ Укргидрометцентр

Когда будет похолодание

Анонсированное похолодание, вероятно, произойдет с 8 января, отмечает синоптик. Но это похолодание будет умеренным и не слишком сильным.

Диденко обратила внимание, что прогноз погоды еще может уточняться.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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