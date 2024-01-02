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Ударят морозы до -15: синоптик назвала дату резкого похолодания

Анна Ярославская
2 января 2024, 09:11
2 января еще будет относительно тепло, днем - небольшие "плюсы". Но далее погода в Украине сменится на зимнюю.
Погода, зима, снег
В Украину идет похолодание / Фото: pixabay

Первая неделя нового года принесет в Украину похолодание. Морозы обойдут стороной южные и западные регионы - там в течение недели будет тепло, даже с "плюсами". Какой будет погода, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода на сегодня

Согласно прогнозу, 2 января еще будет относительно тепло, днем - небольшие "плюсы". На севере, западе и востоке Украины ожидается дождь и мокрый снег. В южных и центральных областях - без существенных осадков, написала Диденко в Telegram.

Когда в Украину придет похолодание

Синоптик предупредила, что с 3 по 6 января северные области Украины, восточные и часть центра (Полтавщина, Днепр с районами) окажутся под влиянием арктической воздушной массы.

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"Похолодание в Украине будет обусловлено заходом холодного воздуха из Арктики. Оно пойдет к нам, будет проходить значительное расстояние и разные территории", - сообщила Диденко.

Температура воздуха ночью снизится до -10...-15 градусов, при прояснениях - еще на 2-3 градуса ниже.

В южных и западных регионах в течение недели будет тепло, термометры покажут "плюсы".

Погода в Киеве

В столице Украине 2 января ночью еще будет тепло. Столбики термометров поднимутся до +2 градусов.

"А днем, больше к вечеру, температура воздуха начнет снижаться до -1...-3 градусов. Потому дождь будет переходить в снег. К смене погоды присоединится ветер северо-западного происхождения", - сообщила Диденко.

В течение недели в Киеве будет наблюдаться типичная зимняя погода - мороз и периодический снег. На дорогах возобновится гололедица.

Морозы ослабеют, по предварительным прогнозам, 7 января.

Как сообщал Главред, синоптики прогнозировали, что погода в Украине в январе будет довольно теплой и почти без снега. В северных областях и части восточных под конец месяца ожидаются сильные метели и умеренные морозы.

Климатолог Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине в течение 2024 года.

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