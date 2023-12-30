Тепло, мокро, снежно: какой будет погода в Украине в январе 2024 - прогноз по регионам

В нескольких областях Украины в первый месяц нового года ожидаются настоящие снежные заносы, свидетельствует прогноз погоды.

https://glavred.info/synoptic/teplo-mokro-i-snezhno-kakoy-budet-pogoda-v-ukraine-v-yanvare-2024-prognoz-po-regionam-10529249.html Ссылка скопирована

Какой будет погода в Украине в январе 2024 / Фото: pixabay.com

Погода в Украине в январе будет довольно теплой и почти без снега. В северных областях и части восточных под конец месяца ожидаются сильные метели и умеренные морозы.

Какой будет погода в январе 2024 в западных областях

Жители Закарпатья зимы в январе не дождутся - погода будет теплой, с дождями и мокрым снегом.

видео дня

Столбики термометров днем будут подниматься до +2....+8 градусов. Ночью ожидается от 0 до -2.

Во Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую и Хмельницкую области зима придет после 12-15 января. В первые две недели месяца синоптик прогнозирует теплую и пасмурную погоду с частыми дождями с мокрым снегом. Днем температура воздуха составит +3...+8 градусов, ночью - от +2 до -2.

Вторая половина января должна быть холоднее, но без больших морозов. Столбики термометров опустятся до -2...-3 градусов днем и до -5 ночью.

При этом практически каждый день ожидаются дожди и мокрый снег. То есть постоянная гололедица гарантирована.

Погода на Севере Украины

В Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Сумской областях первая декада января ожидается теплой. Температура воздуха составит +3....+4 градуса днем и около 0 градусов ночью.

На Волыни, Ривненщине и Житомирщине осадков будет немного, в основном - дожди с незначительным мокрым снегом.

На Черниговщину, Сумщину и Киевщину 4-5 января может прийти настоящая зима: повалит сильный снег, похолодает до -4...-6 градусов днем и до -8 ночью. Впрочем, уже через несколько дней снег растае.

Вторая половина января будет морозной. Самая холодная погода прогнозируется в Черниговской и Сумской областях. Днем похолодает до -4 градусов, ночью - до -8. С 20 по 26 января выпадет более полуметра снега.

Снежные заносы также ожидаются в Житомирской, Киевской областях и Киеве.

Под конец месяца морозы во всех северных областях ослабнут до 1-2 градусов, но оттепели не будет - настоящая зима продлится до февраля.

Какой будет погода в январе 2024 в центральных областях

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях зима не будет напоминать о себе до 14 января.

Плюсовая температура от 4 до 8 градусов тепла днем и +1-2 градусов по ночам удержится до Старого Нового года.

Во второй половине января и до конца месяца в регионе ударят небольшие морозы: -1...-2 градусов днем и -3....-5 градусов ночью. Ближе к февралю потеплеет до 0 градусов.

В Днепропетровской области осадков в январе будет немного. 3-4 января на Полтавщину придут остатки циклона с севера. Таким образом, в Полтавской области ожидается первый снегопад в новом году. Второй, гораздо более сильный снегопад, ожидается с 21 по 24 января. В остальных областях синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом почти каждый день.

Погода в Украине в восточных областях

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях погода будет значительно отличаться. На Харьковщине погода в Украине в первой половине месяца будет теплой, во второй - холодной, с двумя волнами снегопадов 3-4 и 21-24 числа.

Жители Донецкой и Луганской области будут наслаждаться теплом в первые две недели января. Температура воздуха сначала будет колебаться от +3...+9 градусов днем и до +1...+2 ночью, затем снизится до 0-1 градусов мороза днем и 1-3 мороза ночью.

На Луганщине больше половины дней в январе будут солнечными или с переменной облачностью. В то же время жителям Донецкой области придется почти три недели подряд носить с собой зонтики. В конце месяца (29-31 января) синоптики обещают три солнечных дня.

Погода в Украине в январе 2024 на Юге

В первой половине января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях дневная температура ожидается на уровне +7...+10 градусов, в Крыму +12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2...+6 градусов, в Крыму - до +8.

Вторая половина января будет прохладнее, но днем морозов не прогнозируется, самая низкая температура составит +1 градус. Ночью возможен мороз до двух градусов ниже нуля. Лишь в Запорожской области и Крыму ночные морозы достигнут 5 градусов.

Настоящего снега на Юге ждать не стоит, а вот дожди с мокрым снегом будут. Меньше всего солнечных дней будет в Крыму (всего семь), больше всего - на Николаевщине (двенадцать).

Какой будет погода на Новый год и Рождество

Погода в Украине до конца декабря будет преимущественно плюсовой, лишь кое-где ночью температура воздуха будет опускаться ниже нуля.

На Новый год в Украине почти не будет снега. Даже температура будет преимущественно "плюсовой". В то же время в большинстве областей 31 декабря и 1 января будут небольшие дожди, а местами мокрый снег.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.