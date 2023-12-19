Аномально тепло: синоптик сказала, какой будет погода на Рождество и Новый год

Нетипичное тепло накроет Украину в конце декабря. Лишь кое-где температура воздуха будет падать ниже нуля.

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Погода в Украине скоро будет аномально теплой/ unsplash.com

Погода в Украине до конца декабря будет преимущественно плюсовой, лишь кое-где ночью температура воздуха будет опускаться ниже нуля.

Таким прогнозом по предварительным расчетам поделилась заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, сообщает РБК-Украина.

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"По сегодняшним расчетам, будет тепло, как для этого времени года: положительные значения температуры в пределах от 0 до 6 градусов тепла ночью и днем. На юге может быть 10 градусов тепла", – отметила синоптик.

Согласно прогнозу синоптика, иногда температура воздуха ночью может падать ниже нуля.

Также Наталия Голеня предупредила о возможности осадков в виде мокрого снега и дождя на Рождество, 25 декабря. Но температурный фон в этот день будет оставаться таким же.

Синоптик отметила, что до конца декабря изменений не ожидается.

"По сегодняшним расчетам, будет такая же температура", – отметила она.

Однако синоптик обратила внимание, что более точные прогнозы погоды Укргидрометцентр дает за 3-5 суток до определенной даты.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog.com

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в Украину вернется мороз на несколько дней, но после этого снова потеплеет.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю с 18 по 24 декабря, и где будет бушевать сильный ветер с дождем и снегом. Синоптик предупреждает о том, что в Украине ожидается оттепель на этой неделе.

Также ранее синоптики предупреждали, что погода резко меняется – в Украину внезапно возвращается осень. Температура воздуха в Украине повысится до 9 градусов тепла, будет дождь.

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