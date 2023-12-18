Погода резко меняется: в Украину внезапно возвращается осень

Температура воздуха в Украине повысится до 9 градусов тепла, будет дождь.

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Прогноз погоды в Украине на 19 декабря / фото: pexels

Погода в Украине 19 декабря будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 2 и 3 уровень опасности. Там может сойти снежная лавина даже при низких дополнительных нагрузках.

Погода 19 декабря

В Украине 19 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь в северных областях. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет западный, юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла, в восточных и Сумской областях в течение суток от 1° мороза до 4° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 19 декабря в Украине будет дождь и тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха повысится до +1...+ 3 градусов. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +6...+ 9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 19 декабря / фото: meteoprog

Погода 19 декабря в Киеве

В Киеве 19 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. В этот день ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с. Возможны порывы ветра до 20 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 19 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине в декабре

В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительна".

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.

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