Температурные "качели", метели, туманы: какой будет погода в декабре 2023

Вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительная", свидетельствует прогноз погоды.

https://glavred.info/synoptic/temperaturnye-kacheli-meteli-tumany-kakoy-budet-pogoda-v-dekabre-2023-10520683.html Ссылка скопирована

Какой будет погода в декабре 2023: прогноз синоптиков / Фото: ua.depositphotos.com

Ноябрь удивил украинцев невиданной снежной бурей, зато в декабре 2023 погода в Украине будет более благоприятной. При этом синоптики прогнозируют температурные качели, метели и туманы. Вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительная".

Как рассказал ТСН заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, столбики термометров в декабре будут колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму ожидается до 4 градусов выше нуля.

Во второй половине месяца синоптик прогнозирует резкие колебания температуры, из-за которых возможны густые туманы. Из-за активизации южных и юго-западных циклонов возможны метели, налипание мокрого снега, сильный ветер.

видео дня

Осадков в декабре выпадет в среднем 34-79 мм, в горах Крыма и в Карпатах местами 81-105 мм, что в пределах нормы. В пересчете на "чистый" снег это от 30 до 75 см в среднем по стране и до одного метра в Карпатах.

Погода в Украине в декабре 2023 будет отличаться в разных регионах. В западных и северных областях - прохладно и более солнечно, в других областях – более тепло и пасмурно. Настоящий снег выпадет только в северных областях, остальным придется перетерпеть дожди с мокрым снегом.

Погода в Украине на Западе

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях декабрь начнется дождями с небольшим мокрым снегом и морозами. Ночью столбики термометров опустятся до -10…-12 градусов, днем - до -3…-5 градусов.

Холоднее всего будет на Львовщине, теплее всего - на Закарпатье и Буковине. Там осадки прекратятся 6-7 декабря, появится солнце, а дневная температура повысится до плюсовой. Во второй и третьей декадах декабря дневная температура будет колебаться от 0 до 3 градусов тепла, ночная - от 0 до 3 градусов мороза.

Погода в северных регионах Украины

В Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской областях в первых числах декабря ожидается дождь с мокрым снегом, а 4-5 числа будет сильный снегопад.

Температура понизится до 5-7 градусов мороза днем и до 7-12 градусов со знаком "минус" ночью. Больше всего осадков будет в Черниговской и Киевской областях - здесь снег будет валить непрерывно с 4 по 7 декабря.

После 10 декабря начнется оттепель. На Волыни и Ривненщине она продлится примерно три недели, а в остальных северных областях закончится через 5-7 дней.

Весь декабрь будет пасмурным, почти на каждый день синоптик прогнозирует дождь со снегом, на дорогах - гололедица.

Погода в Украине в центральных регионах

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях зимняя погода в начале декабря ожидается только на Винничине: 4-5 числа прогнозируется сильный снег и морозы. Температура воздуха днем составит 1-2 градуса и до 5 градусов ночью.

В остальных областях в первую неделю декабря погода будет относительно теплой. Днем столбики термометров могут подняться выше +5 градусов, ночью +1…-2. Дожди с мокрым снегом будут идти почти каждый день.

В дальнейшем температура воздуха будет держаться на уровне 0-2 градуса тепла днем и 0-2 градуса мороза ночью.

Погода на Востоке

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях в первой половине декабря дневная температура ожидается на уровне +3…+5 градусов, а ночная от +1 до -2 градусов.

Осадков прогнозируется немного, в основном это будут незначительные дожди в начале первой недели и в конце второй недели.

Во второй половине месяца станет холоднее, но не намного: на Донбассе и Луганщине днем +1-2 градуса, ночью от 0 до 1 градуса мороза, на Харьковщине - будет холоднее на один-два градуса.

Дожди с мокрым снегом будут идти почти каждый день.

Погода на Юге Украины

В южных регионах почти весь декабрь температура воздуха днем будет плюсовой: +3…+5 градусов, иногда даже до +10, ночью +1-3.

Лишь за неделю до Нового года станет прохладнее на 3-4 градуса, то есть ночью уже возможна температура 0 градусов, а в Запорожский области даже небольшой "минус".

В Крыму температура весь декабрь останется плюсовой, днем может быть даже +15 градусов, ночью не ниже +2. Осадков прогнозируется достаточно много.

Погода на зиму 2023 - прогнозы синоптиков

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.