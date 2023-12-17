Налетит штормовой ветер: синоптики предупреждают об опасности

В Украине может сойти снежная лавина. Синоптики объявили 2 уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 18 декабря / фото: pixabay

Погода в Украине 18 декабря будет дождливой. Синоптики предупреждают об гололедице. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 2 уровень опасности. Там может сойти снежная лавина. Синоптики предупреждают о том, что в Украине могут быть сильные порывы ветра со скоростью до 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 18 декабря / фото: ventusky

Погода 18 декабря

В Украине 18 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в северных, центральных областях. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с.

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"Температура ночью и днем 0-5° тепла, ночью в восточных областях от 2° тепла до 3° мороза, днем в южной части и на Прикарпатье 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 18 декабря в Украине будет дождь и тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской и Харьковской областей. Там температура воздуха повысится до +1...+ 2 градусов. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +4...+ 11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 18 декабря / фото: meteoprog

Погода 18 декабря в Киеве

В Киеве 18 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с. Возможны порывы ветра до 20 м/с.

"Температура по области ночью и днем 0-5° тепла; в Киеве ночью и днем 2-4° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 18 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине в декабре

В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительна".

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.

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