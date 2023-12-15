В Украину влетает воздух из Атлантики: прогноз погоды на выходные

В Украине 16-17 декабря потеплеет. Синоптики предупреждают о том, что на дорогах будет скользко.

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Прогноз погоды в Украине 16-17 декабря / фото: pexels

Погода в Украине резко изменится. В страну влетает теплый воздух из Атлантики. Об этом заявил метеоролог Игорь Кибальчич, сообщает Метеопрог.

Погода в Украине

В Украине 16-17 декабря будет облачно. Синоптик прогнозирует небольшой снег, а местами даже дождь. На погоду будут влиять атмосферные фронты из Европы.

"Перемещение атмосферных фронтов из северо-западной Европы приведет к выпадению осадков. Кроме того, в нашу страну начнет поступать более влажные и теплые воздушные массы атлантического происхождения, поэтому температурный фон повысится на 2-4 °С", - сообщает Кибальчич.

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Только на территории Сумской и восточных областей будет держаться морозная погода. В большинстве областей будет гололедица на дорогах и снежный накат. А вот на юге и в Крыму будет туман.

Прогноз погоды на 16 декабря / фото: ventusky

Погода в Украине 16 декабря

В Украине в субботу, 16 декабря во многих областях температура воздуха ночью опустится до 6-11 градусов мороза. Днем потеплеет до 4 градусов тепла. Теплее всего будет на территории южных областей, а холоднее всего - на севере.

В этот день скорость ветра будет достигать 12 м/с. Синоптики предупреждают о незначительных осадках и гололедице на дорогах.

Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине 17 декабря

В Украине в воскресенье, 17 декабря, будет теплее. Почти на территории всех областей температура воздуха будет "плюсовой" - повысится до +6 градусов. Теплее всего будет на территории западных областей и в Крыму. Ночью температура воздуха опустится до -3...+ 2 градусов.

В этот день скорость ветра будет достигать 10-12 м/с. Синоптики предупреждают о мокром снеге с дождем и гололедице на дорогах.

Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине в декабре

В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительна".

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.

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