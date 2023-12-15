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Ударит -10: какие области будет засыпать мокрым снегом

Ангелина Подвысоцкая
15 декабря 2023, 19:24
В двух областях Украины может сойти снежная лавина даже из-за низкой нагрузки.
погода
Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / фото: pexels

Погода в Украине 16 декабря будет снежной. Синоптики предупреждают об гололедице. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 3 уровень опасности. Там может сойти снежная лавина даже при низких дополнительных нагрузках.

Ударит -10: какие области будет засыпать мокрым снегом
Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / фото: ventusky

Погода 16 декабря

В Украине 16 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют мокрый снег, гололед в северной части. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 2-7° мороза, на Черниговщине и Сумщине местами 9-12° мороза, днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму до 5° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 1-6° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 16 декабря в Украине будет местами снежно и тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -10...+ 1 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до 0...+ 5 градусов.

Ударит -10: какие области будет засыпать мокрым снегом
Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / фото: meteoprog

Погода 16 декабря в Киеве

В Киеве 16 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой мокрый снег. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 16 декабря
Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине в декабре

В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительна".

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.

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