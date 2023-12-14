УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

"Трусить" будет почти целую неделю: в Украине ударит почти 7-бальная буря

Ангелина Подвысоцкая
14 декабря 2023, 21:32
После окончания мощной магнитной бури начнется еще один геомагнитный шторм.
солнце, магнитная буря
Украину накрыла мощная и затяжная магнитная буря / фото: pixabay

Украину накрыла новая магнитная буря, которая затянется почти на неделю. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну 14 декабря. Ее мощность была на уровне почти 5-ти баллов. На следующий день мощность бури вырастет до почти 6-ти баллов.

17 декабря мощность бури повысится до почти 7-ми баллов. На следующей день геомагнитный шторм станет слабее - 4 балла. Однако 19 декабря он вновь усилится до 5-ти баллов и лишь потом опустится до минимума.

видео дня

Ожидается, что еще одна магнитная буря ворвется в страну 22 декабря. Ее мощность будет на уровне почти 6-ти баллов, а 23 декабря - 4 балла.

магнитная буря
В Украину ворвалась сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 6 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 15 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 29 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама

Главное за день

"Трусить" будет почти целую неделю: в Украине ударит почти 7-бальная буря

"Трусить" будет почти целую неделю: в Украине ударит почти 7-бальная буря

21:32 Синоптик
Враг "лезет" на важных направлениях: в Генштабе ВСУ раскрыли, где самая тяжелая ситуация

Враг "лезет" на важных направлениях: в Генштабе ВСУ раскрыли, где самая тяжелая ситуация

20:59 Украина
Европейский совет открыл переговоры о вступлении Украины в ЕС - Шарль Мишель

Европейский совет открыл переговоры о вступлении Украины в ЕС - Шарль Мишель

19:46 Мир
Все главные новости

Последние новости

21:55

Вы можете даже не замечать: врач назвал неожиданные признаки проблем с сердцем

21:51

Россия во время атак часто целится в один и тот же военный объект

21:34

Президент Евросовета назвал дату, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

21:32

"Трусить" будет почти целую неделю: в Украине ударит почти 7-бальная буря

21:07

Советы, которые работают: как сохранить кожу рук зимой

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год ДраконаГороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год Дракона
21:06

"Ноющие обманщики": принц Гарри и Меган Маркл стали главными лузерами 2023 года

20:59

Враг "лезет" на важных направлениях: в Генштабе ВСУ раскрыли, где самая тяжелая ситуация

20:49

Орбан прибег к выходке во время голосования о начале переговоров ЕС и Украины

20:22

"Перестаньте жить иллюзиями": Подоляк отреагировал на циничные заявления Путина

Реклама
20:18

Очень похудела: росСМИ показали фото Орбакайте

19:57

"Стачиваем их": в ВСУ прокомментировали "успехи" российского наступления

19:54

Олег Псюк прокомментировал слухи про уход из Kalush Orchestra

19:46

Европейский совет открыл переговоры о вступлении Украины в ЕС - Шарль Мишель

19:42

В Киеве ПВО успешно сбила аэробалистическую ракету "Кинжал" - ВСУ

19:36

Синоптики объявили 3 уровень опасности: в Украину врывается антициклон

19:29

Зеленский прибыл в Германию: с какой целью и что вошло в новый пакет помощи от страны

19:28

Как уничтожить Путина уже сейчас?мнение

19:11

Заберут и педагогов: в Украине планируют усилить мобилизацию

19:10

Простые способы, как обогреть квартиру без света и газа

18:59

Готовят массированные атаки: в ВСУ объяснили причины частых масштабных тревог в Украине

Реклама
18:40

"Не возьмут даже за годы": Свитан назвал две области, которые хочет оккупировать РФ

18:38

Конец войны до 2025 года: Буданов сообщил о тайных планах Кремля

18:14

Россияне прикрывались пленными воинами ВСУ во время штурма: в Страткоме отреагировали

18:09

Страх перед Орбаном: стало известно, почему Зеленского не пригласили на саммит ЕС

18:02

ВСУ в сложной позиции с ненадежным тылом: Гуменюк о ситуации на Левобережье

18:00

Как быстро очистить машину от снега и не поцарапать ее

17:53

Последние атаки России - это что-то новенькое: эксперт объяснил тактику МиГ-31К

17:50

ЕС достиг "широкого согласия" по бюджету и обсуждает членство Украины - The Guardian

17:48

Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная: какие причины

17:47

"Тавр". Ссоры в высшем руководстве страны подрывают боевой дух армииВидеоблоги

17:40

Головоломка для веселых и находчивых: надо найти цыпленка за 7 секунд

17:30

Meest China запустила доставку с корейских маркетплейсов новости компании

17:24

Мир наизнанку. Украина - 5 выпуск: Комаров покажет восстановление энергетической инфраструктуры и ветровую электростанцию ​​изнутри

17:19

Обманул во время "Прямой линии": в ГУР прокомментировали ключевое заявление Путина

17:17

В Украине появится госстандарт социально-психологической реабилитации игроманов

17:11

Ослабление поддержки Украины Западом усиливает шансы Путина на победу - NYT

17:05

Всего 2 ингредиента изменят салат Селедка под Шубой навсегда: такой рецепт абсолютная новинкаВидео

16:55

Войну в Украине можно выиграть в течение трех лет - министр обороны Эстонии

16:47

Поднимали F-16 и объявили тревогу: в Румынии упал российский беспилотник

16:46

На спорте, на стиле: миллиардер Безос выгулял свою "перекачанную" невесту

Реклама
16:25

"Решит судьбу Украины одна деталь": назван год, когда война в Украине закончится - прогнозВидео

16:24

Путин "требует" захватить два города Украины: названы сроки

16:17

Вы жарили сосиски неправильно: повар рассказал о 3 распространенных ошибках

16:16

"Перспектив нет": россияне не могут захватить Авдеевку - Маломуж

16:15

Гороскоп на 2024 год: для 4 знаков зодиака, он станет настоящим испытанием

16:03

Буйство дипфейка: У Путина спросил о его двойниках искусственный "Путин"

16:00

"Я прошу вас об одном - не предавайте народ Украины": Зеленский обратился к ЕС

15:57

Россияне атаковали Украину ракетами: в Киеве и нескольких областях прогремели взрывы

15:35

Шойгу назначил командующего крейсера Москва, который год назад потопили ВСУ – ГУР

15:34

"Не будет концом света": Данилов прокомментировал позицию Венгрии по вступлению Украины в ЕС

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять