"Трусить" будет почти целую неделю: в Украине ударит почти 7-бальная буря

Украину накрыла новая магнитная буря, которая затянется почти на неделю. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну 14 декабря. Ее мощность была на уровне почти 5-ти баллов. На следующий день мощность бури вырастет до почти 6-ти баллов.
17 декабря мощность бури повысится до почти 7-ми баллов. На следующей день геомагнитный шторм станет слабее - 4 балла. Однако 19 декабря он вновь усилится до 5-ти баллов и лишь потом опустится до минимума.
Ожидается, что еще одна магнитная буря ворвется в страну 22 декабря. Ее мощность будет на уровне почти 6-ти баллов, а 23 декабря - 4 балла.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 6 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 15 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 29 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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