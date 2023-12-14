"Трусить" будет почти целую неделю: в Украине ударит почти 7-бальная буря

После окончания мощной магнитной бури начнется еще один геомагнитный шторм.

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Украину накрыла мощная и затяжная магнитная буря / фото: pixabay

Украину накрыла новая магнитная буря, которая затянется почти на неделю. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну 14 декабря. Ее мощность была на уровне почти 5-ти баллов. На следующий день мощность бури вырастет до почти 6-ти баллов.

17 декабря мощность бури повысится до почти 7-ми баллов. На следующей день геомагнитный шторм станет слабее - 4 балла. Однако 19 декабря он вновь усилится до 5-ти баллов и лишь потом опустится до минимума.

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Ожидается, что еще одна магнитная буря ворвется в страну 22 декабря. Ее мощность будет на уровне почти 6-ти баллов, а 23 декабря - 4 балла.

В Украину ворвалась сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 6 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 15 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 29 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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