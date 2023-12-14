Синоптики объявили 3 уровень опасности: в Украину врывается антициклон

Из-за сильных снегопадов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях может сойти снежная лавина.

https://glavred.info/synoptic/sinoptiki-obyavili-3-uroven-opasnosti-v-ukrainu-vryvaetsya-anticiklon-10525151.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / фото: pexels

Погода в Украине 15 декабря будет снежной. Синоптики предупреждают о сильном тумане с видимостью 200-500 м. Объявлен І уровень опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 3 уровень опасности. Там может сойти снежная лавина.

По данным Наталки Диденко, Украину накрыл мощный циклон Vahja. Однако уже 15 декабря в страну ворвется западный антициклон Fiona. Она добавила, что в Украине вплоть до Рождества будет оттепель.

видео дня

Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / фото: ventusky

Погода 15 декабря

В Украине 15 декабря будет облачно. Синоптики прогнозируют снег с налипанием, гололед и гололед почти во всех областях Украины. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура в большинстве областей ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

Погода 15 декабря в Киеве

В Киеве 15 декабря будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / фото: meteoprog

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 15 декабря в Украине будет снежно и тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -8...+1 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +5...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине в декабре

В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительна".

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.