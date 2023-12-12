Синоптики объявили штормовое предупреждение: Украину будет засыпать снегом

Синоптики объявили третий уровень опасности в Карпатах и на Прикарпатье.

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Прогноз погоды в Украине 13 декабря / фото: pexels

Погода в Украине 13 декабря будет снежной. Во многих областях из-за гололеда может ухудшиться движение транспорта. Синоптики объявили І уровень опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в Ивано-Франковской области и на Закарпатье будет высокая снеголавинная опасность. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине 13 декабря / фото: ventusky

Погода 13 декабря

В Украине 13 декабря будет облачно. Синоптики прогнозируют снег в восточных, южных и западных областях. Ожидается также налипание мокрого снега, туман, гололед и гололедица. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла, в восточных областях ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье и юге страны ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла", - говорится в сообщении.

Погода 13 декабря в Киеве

В Киеве 13 декабря будет облачно. Синоптики в этот день не прогнозируют существенных осадков. Также прогнозируют гололедицу и туман с видимостью 200-500 м. Синоптики объявили І уровень опасности. В этот день ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 13 декабря / фото: meteoprog

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 13 декабря в Украине будет снежно и тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Львовской области. Там температура воздуха опустится до -2...+ 2 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +4...+ 9 градусов.

Прогноз погоды в Украине 13 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине в декабре

В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительна".

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.

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