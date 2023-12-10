Вся страна "поплывет": в Украину врывается резкое потепление

Погода в Украине 11 декабря будет туманной, снежной. На дорогах в этот день будет скользко. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день на Закарпатье и Ивано-Франковской области будет высокая снеголавинная опасность. Синоптики объявили 2 уровень опасности.
Из-за гололеда на дорогах и тумана синоптики объявили 1 уровень опасности.
Погода 11 декабря
В Украине 11 декабря будет облачно. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в восточных областях и на Закарпатье. В южных областях будет туман. Также В синоптики предупреждают о гололеде и гололедице во многих областях Украины. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; ночью в восточных и западных областях 1-6° мороза, днем в южной части 3-8° тепла", - говорится в сообщении.
Погода 11 декабря в Киеве
В Киеве 11 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью и днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.
В Украине ударит +8
По данным meteoprog, 11 декабря в Украине будет гололедица. Самая низкая температура воздуха будет на территории Львовской и Волынской областей. Там температура воздуха опустится до -5...+ 2 градусов . Теплее всего будет в Херсонской и Одесской областях. Там температура воздуха повысится до +3...+ 8 градусов.
Погода в Украине в декабре
В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.
Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительна".
Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.
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