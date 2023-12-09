В Украину придет оттепель: синоптик назвала дату

Температура воздуха по всей стране скоро будет плюсовой. Но при этом неудобства будут создавать гололед и налипание мокрого снега.

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Погода в Украине – скоро придет оттепель/ unsplash.com

Погода в Украине скоро будет с плюсовыми температурами. Оттепель приедет к нам уже в воскресенье, 10 декабря. А после воскресенья станет еще теплее.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Также она предупредила об опасных явлениях, которые будут сопровождать потепление – в частности, гололед и налипание мокрого снега.

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"В воскресенье в Украине будет промозглая облачная погода с периодическими осадками. Во время осадков возможно налипание мокрого снега и гололед", – рассказала Диденко.

Также синоптик отметила, что будут туманы и видимость ухудшится до 200-500 метров.

Температура воздуха днем будет колебаться от 3 мороза до 2 тепла. В южных областях будет от +2 до +5 градусов, а в Крыму и на юге Одесской области даже до +8 градусов.

"В Киеве 10-го декабря ожидается облачная влажная погода. Очень скользко! Потому что ночью еще до 2-4 мороза, днем предполагается около нуля. В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная облачная, но преимущественно "плюсовая" погода", – отметила синоптик.

Погода в Украине 10 декабря/ Укргидрометцентр

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде в Украине на выходные, 9 и 10 декабря. Он отметил, что погода удивит резким перепадом температур и рассказал, где будет +11 градусов, а где -14. В ряде областей нашего государства будут преобладать сильные морозы и кое-где будет идти снег, а в часть регионов придет потепление.

Также ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю с 3 по 20 декабря. Он отметил, что кое-где ударит мороз -13, ветер будет сносить с ног.

Напомним, синоптик предупредила, что зима поразит аномальными температурами. Погода в Украине зимой 2023-2024 будет аномально теплой и без значительных осадков. Ожидается, что средняя температура воздуха в зимние месяцы на 2-3 градуса будет превышать климатическую норму 1991-2020 годов, отметила синоптик Вера Балабух.

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