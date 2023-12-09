УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину придет оттепель: синоптик назвала дату

Алёна Воронина
9 декабря 2023, 13:49
Температура воздуха по всей стране скоро будет плюсовой. Но при этом неудобства будут создавать гололед и налипание мокрого снега.

Погода, природа, птичка, сосулька, зима
Погода в Украине – скоро придет оттепель/ unsplash.com

Погода в Украине скоро будет с плюсовыми температурами. Оттепель приедет к нам уже в воскресенье, 10 декабря. А после воскресенья станет еще теплее.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Также она предупредила об опасных явлениях, которые будут сопровождать потепление – в частности, гололед и налипание мокрого снега.

видео дня

"В воскресенье в Украине будет промозглая облачная погода с периодическими осадками. Во время осадков возможно налипание мокрого снега и гололед", – рассказала Диденко.

Также синоптик отметила, что будут туманы и видимость ухудшится до 200-500 метров.

Температура воздуха днем будет колебаться от 3 мороза до 2 тепла. В южных областях будет от +2 до +5 градусов, а в Крыму и на юге Одесской области даже до +8 градусов.

"В Киеве 10-го декабря ожидается облачная влажная погода. Очень скользко! Потому что ночью еще до 2-4 мороза, днем предполагается около нуля. В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная облачная, но преимущественно "плюсовая" погода", – отметила синоптик.

Погода в Украине 10 декабря
Погода в Украине 10 декабря/ Укргидрометцентр

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде в Украине на выходные, 9 и 10 декабря. Он отметил, что погода удивит резким перепадом температур и рассказал, где будет +11 градусов, а где -14. В ряде областей нашего государства будут преобладать сильные морозы и кое-где будет идти снег, а в часть регионов придет потепление.

Также ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю с 3 по 20 декабря. Он отметил, что кое-где ударит мороз -13, ветер будет сносить с ног.

Напомним, синоптик предупредила, что зима поразит аномальными температурами. Погода в Украине зимой 2023-2024 будет аномально теплой и без значительных осадков. Ожидается, что средняя температура воздуха в зимние месяцы на 2-3 градуса будет превышать климатическую норму 1991-2020 годов, отметила синоптик Вера Балабух.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Шольц сделал важное заявление о поддержке Украины на фоне ситуации в Конгрессе США

Шольц сделал важное заявление о поддержке Украины на фоне ситуации в Конгрессе США

14:22 Мир
В метро Киева может произойти еще одна авария: архитектор назвал станцию

В метро Киева может произойти еще одна авария: архитектор назвал станцию

13:51 Украина
В Украину придет оттепель: синоптик назвала дату

В Украину придет оттепель: синоптик назвала дату

13:49 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

14:22

Шольц сделал важное заявление о поддержке Украины на фоне ситуации в Конгрессе США

14:21

Церковный праздник 10 декабря: что нельзя делать на Мины, Ермогена и Евграфа

14:07

Большинство жителей РФ за войну против Украины и "хотят переговоров" – опрос

13:51

В метро Киева может произойти еще одна авария: архитектор назвал станцию

13:49

В Украину придет оттепель: синоптик назвала дату

Россия рассчитывает дожать Украину без помощи США - ЗолотаревРоссия рассчитывает дожать Украину без помощи США - Золотарев
13:05

"Есть еще одна угроза от победы РФ": президент Литвы описал выигрышный сценарий для Украины

13:05

Могилевскую застукали с ребенком, который называл ее мамойВидео

12:52

Войскам РФ приказали захватить два города Украины до "выборов" Путина – ISW

12:50

Будут как шелковые: директор школы рассказала, как быстро справиться с детской и подростковой истерикой

Реклама
12:46

Оккупанты ударили по Херсону и Бериславу: есть погибший и пострадавшие

12:14

Жаркая круговая тренировка на все тело: тренер показала, как сбросить лишний вес домаВидео

11:50

Как пчелы покусали: в сети появилось фото жутко опухшего Киркорова

11:49

Бархат, пайетки и перья: в чем встречать 2024 год, чтобы задобрить Дракона

11:44

У Байдена раскрыли планы Путина при атаке на Украину: наивно верил в один фактор

11:29

Лунный календарь 10 декабря 2023: спутник способствует решению давних проблем

10:59

"Оккупанты уйдут из Крыма навсегда": Умеров анонсировал новые наработки на 2024 год

10:58

Гороскоп на завтра 10 декабря 2023: ко Львам придут деньги, Весы - избегайте толпы

10:34

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня 2023: Кролик - ждите критики, Лошадь - ваш служебный роман раскроют

10:28

Бои за Авдеевку: оккупанты захватили очистные сооружения города - ISW

10:12

"Мы готовимся": генерал Маломуж сказал, когда может быть новое наступление ВСУ

Реклама
09:42

РФ ждет нужного момента: когда может повториться ракетная атака по Украине

09:39

Гости разберут тарелки подчистую: оригинальная и нежная закуска на Новый год за 15 минут

09:06

Если Путин победит, это подтолкнет других диктаторов к нападению на соседние страны – Кулеба

08:49

Кнутом и пряником: в Украине готовят громкие нововведения в процесс мобилизации

08:10

Верить в ВСУ уже мало, а проигрывают войну не военныемнение

07:55

Только гений найдет 4-х женщин в хитрой оптической иллюзии: необычайная загадка

07:48

"Придется платить кровью американцев": у Байдена рассказали, чем грозит прекращение помощи Украине

06:25

Почему нельзя говорить "подарок": какое правильное слово стоит использовать

06:10

Пацанский миф Путинамнение

05:30

Головоломка для тех, у кого идеальное зрение: нужно за 11 секунд найти лампочку

04:32

Тайная кнопка на стиралке: женщина показала, как избавиться от затхлого запаха

03:34

Елка засияет за считанные минуты: техника вешания гирлянд, которая сэкономит ваше время

02:35

РФ в ближайшие недели может начать более интенсивные наступления – глава разведки Эстонии

01:37

"Будет оплачиваться кровью солдат": эксперт объяснил, чем грозит задержка помощи США

08 декабря, пятница
23:20

"Настраиваем бригады": Украина готовится к контрнаступлению - Кулеба

22:43

"Нельзя давать РФ перехватить инициативу": Зеленский провел заседание Ставки

22:37

MONATIK планирует стать многодетным отцомВидео

22:23

Республиканцы хотят договариваться о помощи Украине лично с Байденом - Politico

22:19

Тромб: Леонида Агутина экстренно госпитализировали

22:14

Россия начала "зимнюю кампанию ударов" по Украине - Sky News

Реклама
22:09

В Украине уже есть графики отключения света: когда их начнут применять

21:12

РФ усиливает натиск на Купянск: враг перебрасывает силы, чтобы создать плацдарм

20:57

По-богатому: внучка Ротару в шубе и золотой майке на голое тело ходила по Нью-Йорку

20:33

Украина сможет пойти в новое контрнаступление только в 2025 году – WSJ

20:21

Шантаж Орбана сработал: Еврокомиссия хочет выделить Венгрии 10 млрд евро

19:58

Сколько ракет Россия может запустить за одну атаку по Украине: ответ авиаэксперта

19:51

Как сохранить свою пенсию: в ПФУ раскрыли детали о продолжении выплат

19:38

Засыплет снегом и зальет дождями: где в Украине будет очень скользко

19:21

Украина не сможет быстро получить деньги от активов России в ЕС – Reuters

19:12

Обмерзает оптика и аккумуляторы: военный рассказал о тяжелой зиме на фронте

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять