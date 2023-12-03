Ударит мороз -13, ветер будет сносить с ног: синоптик сказал, где ухудшится погода

Осадков в ближайшую неделю будет немного, снегопады будут лишь кое-где. Но погода в Украине подготовила другие "сюрпризы".

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Погода в Украине в ближайшую неделю будет прохладной и ветреной/ unsplash.com

Погода в Украине в неделю, с 4 по 10 декабря, будет прохладной и ветреной, но с небольшим количеством осадков. Через мощный антициклон, который будет формироваться над Западной Сибирью, в Украину начнет поступать холодная воздушная масса из центральных районов Азии.

Вследствие антициклона температура воздуха в нашей стране снизится на 5-8 градусов. Поскольку будет повышенное атмосферное давление, существенных осадков не ожидается. Более сильные осадки могут быть только в восточных и южных областях Украины. Ветер будет преимущественно восточной четверти, порывистый. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Погода в Украине 4 декабря

На большей территории нашего государства неделя начнется без осадков. В понедельник, 4 декабря, дождь с мокрым снегом пройдет только в Крыму и Приазовье, также небольшой снег возможен в Карпатах. В северных и западных областях будет гололедица на дорогах.

Ветер преимущественно западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, на крайнем юге, в Крыму и на Донбассе +2...-3. Днем максимальная температура составит -6...-1 градус, на юге 0... +5.

Погода в Украине 4 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 5 декабря

Второй день недели, 5 декабря, в большинстве областей нашего государства осадков не ожидается. Небольшой снег пройдет только ночью и утром местами в Харьковской области. Стоит быть осторожными на дорогах, ведь кое-где будет опасная гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8. ..-3 градуса, днем -5...0, в южной половине 0...+5 градусов.

Погода в Украине 5 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 6 декабря

В среду, 6 декабря, осадки будут только на части территории нашего государства. Так, дождь и мокрый снег пройдет в южных областях и Крыму, а днем снег и мокрый снег также может быть на Закарпатье. В остальных регионах нашего государства существенных осадков не ожидается. На дорогах кое-где гололедица.

Ветер восточный/ юго-восточный, 7-12 м/с, в Приазовье и на Донбассе отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9. ..-3 градуса, днем -5...0. В южных областях и Крыму ночью -1...+4 градуса, днем +1...+6.

Погода в Украине 6 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 7 декабря

В четверг, 7 декабря, в Приазовье и восточных областях пройдет снег и мокрый снег, в Крыму с дождем. На остальной территории страны преимущественно без осадков. На дорогах кое-где гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной половине и в Приазовье порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10...-5 градусов, днем -5...0. В южных областях ночью -1...+4 градуса, днем +1...+6.

Погода в Украине 7 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 8 декабря

В пятницу, 8 декабря, снег и мокрый снег будут преимущественно идти на востоке Украины и в Приазовье, на остальной территории страны без осадков. На дорогах кое-где гололедица.

Ветер восточный, в западных областях южный, 7-12 м/с, на левобережье местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8. ..-3 градуса, на севере до -13; днем -6...-1 градус. В южной части и в Крыму ночью около 0 градусов, днем 0...+5.

Погода в Украине 8 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 9 декабря

В субботу, 9 декабря, в Украине без осадков, на дорогах кое-где будет гололедица.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10...-4 градуса, днем -5...0. В западных и южных областях ночью -5...0 градусов, днем -1...+4.

Погода в Украине 10 декабря

В воскресенье, 10 декабря, преимущественно осадков не ожидается, только днем на крайнем западе будет небольшой снег с переходом в дождь.

Ветер юго-восточный, 9 -14 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха на левобережье страны ночью -13...-8 градусов, днем -8...-3; на остальной части страны ночью -6...-1 градус, днем -2...+3, в Одесской области и Крыму до +8 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталья Птуха назвала "теплые даты" декабря, когда температура воздуха будет подниматься до +15 градусов. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Также ранее сообщалось, что на Украину надвигается новый циклон. Погода в Украине еще больше ухудшится из-за нового циклона, который придет с территории Польши с 3 декабря. Этот циклон затронет западные области нашего государства, сообщила начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра, синоптик Наталья Птуха.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой будет погода на Святого Николая и стоит ли ожидать снег. На день Святого Николая в Украине будет распространяться антициклон, из-за чего атмосферное давление будет повышено.

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