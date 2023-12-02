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На Украину надвигается новый циклон: в каких областях ухудшится погода

Алёна Воронина
2 декабря 2023, 13:00
Температуры воздуха еще больше снизятся в ряде областей. Также в части регионов будет опасно из-за сильного гололеда.

Погода, природа, снег
Погода в Украине – скоро придет новый циклон/ unsplash.com

Погода в Украине еще больше ухудшится из-за нового циклона, который придет с территории Польши с 3 декабря. Этот циклон затронет западные области нашего государства.

В целом во многих областях Украины в ближайшие дни ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, которые в ряде регионов могут привести к возникновению опасного гололеда. Об этом рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра, синоптик Наталья Птуха в комментарии Главреду.

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"Осадки ожидаем. Будет небольшой снег, мокрый снег. Мы называем это смешанной фазой осадков. Она опасна тем, что может образовываться гололед. На это стоит обратить внимание – гололед и гололедица. В начале декабря опасная гололедица будет в западных, северных и центральных регионах страны. Надо быть внимательными и осторожными. Фронтальная система будет пролегать от Львова до Харькова. Уже с 3 декабря сформируется циклон, который придет с территории Польши и немножко заденет наши западные области", – рассказала синоптик.

Также синоптик рассказала, какой будет ситуация на востоке и юге Украины, где сейчас идут бои. Она отметила, что там будет снижаться температура воздуха и падать снег.

"С 4 декабря с Черного моря будет простираться атмосферный фронт, как раз на южный военный фронт Украины – там, где у нас боевые действия. Там будут преимущественно осадки в виде снега. Также начнут снижаться температуры в южных областях, этот фронт принесет осадки в виде снега и мокрого снега. Там может образоваться снежный покров. Это касается Херсонской, Запорожской, Донецкой областей", – рассказала Наталья Птуха.

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Справка. Гололед (українською "ожеледь") – это кристаллы льда или снега, которыми обрастают стволы и ветви деревьев, провода и т.п. (напр. "укрываться гололедом", "слабый гололед утром"), а гололедица (українською "ожеледиця") – это тонкий слой льда на поверхности земли (напр. "гололедица на дорогах", "браться гололедицей"), объясняет портал "Мовак - ДНК нації".

Погода в Украине 3 декабря
Погода в Украине 3 декабря/ Укргидрометцентр
Погода в Украине 4 декабря
Погода в Украине 4 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталья Птуха назвала "теплые даты" декабря, когда температура воздуха будет подниматься до +15 градусов. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Также ранее синоптик рассказала, какой будет погода на Святого Николая и стоит ли ожидать снег. На день Святого Николая в Украине будет распространяться антициклон, из-за чего атмосферное давление будет повышено.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич предупредил об аномальной погоде на выходные, 2 и 3 декабря, и рассказал, где будет +18, а где – снегопады и ветер 20 м/с. В части областей будет аномально теплая погода, но в некоторых областях наоборот пойдут очень сильные снегопады, будут морозы и мощный ветер.

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