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Украину накроет аномальная погода: где будет +18, а где – снегопады и ветер 20 м/с

Алёна Воронина
1 декабря 2023, 15:07
В части областей будет аномально теплая погода, но в некоторых областях наоборот пойдут очень сильные снегопады, будут морозы и мощный ветер.

Погода, снег, зима
Погода в Украине в выходные будет аномальной – местами будет +18, а местами будут снегопады и морозы/ unsplash.com

Погода в Украине на выходные, 2 и 3 декабря, будет аномально теплой в части регионов. Нетипично для этого времени года потеплеет в южных, центральных и восточных областях. Но при этом в западных и северных регионах погода будет противоположной – там пройдут снегопады, кое-где очень сильные, будут морозы и сильный ветер.

Кроме западных и северных регионов, где будет падать снег, в остальных областях осадки будут преимущественно в виде дождя, мороси и мокрого снега. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Погода в Украине 2 декабря

В западных областях

Очень сложные погодные условия будут в западных областях. Там из-за перемещения теплого фронта пройдет снег и мокрый снег, а на Прикарпатье и Закарпатье будет снег с дождем. В некоторых местах осадки будут очень значительными. Также стоит быть готовыми к налипанию мокрого снега, снежного наката, а также гололеда на дорогах.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4. ..+2 градуса, днем -2...+4, на Закарпатье и Буковине +4...+9 градусов.

В северных областях

На севере нашего государства ночью не будет существенных осадков. Утром и днем будет падать снег, мокрый снег, а местами – снег с дождем.

Также местами будут туманы, дальность видимости составит 200-500 метров. На дорогах нужно быть осторожными, ведь ожидается гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-1 градус, днем -3...+2.

В центральных областях

Ночью в северных областях будут умеренные осадки – в основном будет падать снег и дождь. Днем небольшие осадки ожидаются только в Полтавской области, на остальной территории будет сухо. Кое-где будут туманы и гололедица на дорогах.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...-2 градуса, днем 0...+5.

На юге Украины

На юге нашего государства будет переменная облачность, без осадков. Кое-где будут туманы.

Ветер южной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +9...+14; в Одесской области и в Крыму ночью +7...+12 градусов, днем +13...+18.

В восточных областях

На востоке страны будут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами гололед и туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха в течение суток -1...+4 градуса.

Погода в Украине 2 декабря
Погода в Украине 2 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 3 декабря

В западных областях

На западе нашего государства в воскресенье, 3 декабря, будет падать снег, мокрый снег и дождь. Днем будут идти небольшой снег и мокрый снег. Кое-где будет налипание мокрого снега, на дорогах гололедица

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит +1...-4 градуса.

В северных областях

На севере нашей страны ночью пройдет умеренный дождь с мокрым снегом, днем местами будут небольшие осадки (мокрый снег, морось). Стоит быть осторожными на дорогах, ведь кое-где ожидается гололедица.

Ветер ночью восточный, днем западный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, днем +4...-1.

Погода в Украине 3 декабря
Погода в Украине 3 декабря/ Укргидрометцентр

В центральных областях

В центральных регионах страны обойдется без осадков. Ночью и утром местами будет туман.

Ветер ночью южный, днем западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +8...+13.

На юге Украины

В южных областях Украины в воскресенье обойдется без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +12...+17.

В восточных областях

В восточных областях ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью южный, днем западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем +8...+13.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Какой будет погода зимой

Ранее синоптик предупредила, что зима поразит аномальными температурами. Погода в Украине зимой 2023-2024 будет аномально теплой и без значительных осадков. Ожидается, что средняя температура воздуха в зимние месяцы на 2-3 градуса будет превышать климатическую норму 1991-2020 годов, отметила синоптик Вера Балабух.

Также ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год. По его словам, погода в Украине на Рождество и Новый год будет морозной и снежной. Температура воздуха будет держаться на уровне -8...-10 градусов ночью. Днем будет теплее – +1...-3 градуса. В южных областях будет теплее.

Кроме этого, синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

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