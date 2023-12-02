Лютый мороз до -16: какой будет погода на Святого Николая и стоит ли ожидать снег

На день Святого Николая в Украине будет распространяться антициклон, из-за чего атмосферное давление будет повышенное.

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Прогноз погоды в Украине на Святого Николая, 6 декабря / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине на Святого Николая, 6 декабря, будет очень морозной. Об этом в интервью Главреду рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра, синоптик Наталья Птуха.

По её данным, в этот день в Украине будет действовать антициклон, из-за чего ожидается распространение поля повышенного давления. Облаков много не будет, погода станет ясной.

Погода 6 декабря

В Украине, 6 декабря, на Святого Николая будет очень холодно, особенно в ночное время суток. Ночью 5 и 6 декабря температура воздуха упадет до -6...-12 градусов, а в северо-восточных областях и на востоке - до 16 градусов мороза. Днем станет немного теплее, однако плюсовой температуры ожидать не стоит. Наталья Птуха прогнозирует -3...-9 градусов.

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"Снег будет лежать. Больше всего снега будет на западе и в северных областях, а вот в центральных областях будет не так много", - говорит синоптик.

Прогноз погоды в Украине на Святого Николая, 6 декабря / фото: ventusky

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине в декабре

В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительная".

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.

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