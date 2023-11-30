Украину накроют сразу 4 геомагнитных шторма: календар магнитных бурь на декабрь

Украину накроют очень сильные магнитные бури в декабре. В этом месяце штормить будет минимум 4 раза. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику первая магнитная буря ворвется в Украину уже 4 декабря. Ее мощность будет на уровне 4-х баллов. Уже на следующий день сила шторма вырастет до 5-ти баллов, что делает бурю очень сильной. 6-7 декабря геомагнитный шторм будет на уровне 4-х баллов.
Следующая буря будет 12 декабря. 4-бальный шторм не продлится долго и будет однодневным. Однако расслабляться рано, ведь 18 декабря будет новая магнитная буря - 4 балла. На следующий день она станет сильнее - 5 баллов. После этого буря пойдет на спад.
22 декабря страну накроет сразу 5-бальная буря, которая затянется минимум на 3 дня. 23-24 декабря буря опустится до 4-х баллов и лишь потом пойдет на спад.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
Другие новости:
- Объявлен III уровень опасности: Украину накрывает новый шторм
- На Солнце произошла мощная вспышка: будет магнитная буря и северное сияние
- Украину накроет новый мощный циклон: где потеплеет до +19