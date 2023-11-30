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Украину накроют сразу 4 геомагнитных шторма: календар магнитных бурь на декабрь

Ангелина Подвысоцкая
30 ноября 2023, 21:58обновлено 30 ноября, 22:32
Самая сильная и затяжная буря месяца ворвется в Украину уже 4 декабря.
магнитная буря, солнце, погода
Календарь магнитных бурь на декабрь 2023 / фото: pexels

Украину накроют очень сильные магнитные бури в декабре. В этом месяце штормить будет минимум 4 раза. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику первая магнитная буря ворвется в Украину уже 4 декабря. Ее мощность будет на уровне 4-х баллов. Уже на следующий день сила шторма вырастет до 5-ти баллов, что делает бурю очень сильной. 6-7 декабря геомагнитный шторм будет на уровне 4-х баллов.

Следующая буря будет 12 декабря. 4-бальный шторм не продлится долго и будет однодневным. Однако расслабляться рано, ведь 18 декабря будет новая магнитная буря - 4 балла. На следующий день она станет сильнее - 5 баллов. После этого буря пойдет на спад.

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22 декабря страну накроет сразу 5-бальная буря, которая затянется минимум на 3 дня. 23-24 декабря буря опустится до 4-х баллов и лишь потом пойдет на спад.

магнитные бури в декабре
Календарь магнитных бурь на декабрь 2023 / фото: Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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