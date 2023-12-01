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Снег и сплошной лед на дорогах: синоптики объявили штормовое предупреждение

Ангелина Подвысоцкая
1 декабря 2023, 19:17
В Карпатах может сойти снежная лавина от малейшей нагрузки. Объявлен 3 уровень опасности.
Снег и сплошной лед на дорогах: синоптики объявили штормовое предупреждение
Прогноз погоды в Украине на 2 декабря / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 2 декабря будет снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях синоптики объявили І уровень опасности из-за значительных осадков, налипания мокрого снега и гололеда на дорогах.

Синоптики объявили 3 уровень опасности в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Там будет держаться серьезная угроза схода снежной лавины даже при низких нагрузках.

видео дня
погода 2 декабря
Прогноз погоды в Украине на 2 декабря / фото: ventusky

Погода 2 декабря

В Украине 2 декабря будет облачно. Синоптики прогнозируют снег с налипанием мокрого снега. Также ожидается гололедица, гололед на туман. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Закарпатской, Винницкой, Днепропетровской, Луганской областях ночью около 0°, днем 2-7° тепла; в южной части ночью 5-10° тепла, днем 9-14° (в Крыму ночью 7-12°, днем 12-17°)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -6

По данным meteoprog, 2 декабря в Украине будут дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -6...-1 градуса. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +9...+ 14 градусов.

погода 2 декабря
Прогноз погоды в Украине на 2 декабря / фото: meteoprog

Погода 2 декабря в Киеве

В Киеве 2 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег с налипанием, дождь, гололед и гололедицу. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 2 декабря
Прогноз погоды в Украине на 2 декабря / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

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