Где будет +11 градусов, а где -14: погода в Украине удивит резким перепадом температур

В ряде областей нашего государства будут преобладать сильные морозы и кое-где будет идти снег, а в часть регионов придет потепление.

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Погода в Украине – в ряде областей будет мороз, а в части регионов – плюсовые температуры/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 9 и 10 декабря, удивит резкими перепадами температур в разных областях. В то время, как в части регионов будут морозы и снегопады, в ряде областей будет преобладать плюсовая температура, которая кое-где даже будет достигать отметки +11 градусов.

Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что в выходные ожидается морозная погода, местами будет падать небольшой снег. Но в южной части нашего государства температура воздуха будет держаться отметки выше 0 градусов.

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Согласно прогнозу, на юге государства из-за плюсовой температуры будут дожди, а на остальной территории государства – небольшие осадки в виде снега. Опасных и стихийных явлений погоды не предвидится.

Погода в Украине 9 декабря

В западных областях

В субботу, 9 декабря, на западе нашего государства осадков не ожидается. В западных областях в первый выходной день возможны туманы с отложением изморози – они могут быть ночью и в первой половине дня. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8...-3°С, кое-где -13...-11°С; днем -4...+1°с.

В северных областях

На севере Украины ночью и утром пройдет небольшой снег, днем не будет существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-5°С, местами -14...-12 °С; днем -7...-2°С.

В центральных областях

В центральных областях ночью ожидается небольшой снег, днем в Полтавской и Днепропетровской областях пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. Также местами возможен гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...0°С, днем -3...+ 2°С.

На юге Украины

В южных областях и Крыму ночью и утром пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5°С, днем +3...+8°С, в Крыму до +9...+11°С.

В восточных областях

В восточной части в течение суток ожидается снег, в Донецкой области местами с дождем. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...0°С, днем -4...+1°С.

Погода в Украине 9 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 10 декабря

В западных областях

На западе нашего государства ночью осадков не ожидается. Днем снег и мокрый снег будут идти в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Стоит быть осторожными на дорогах, ведь кое-где будет гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-4°С, кое-где -13...-11°С; днем -2...+ 3°С.

В северных областях

В северных регионах ночь пройдет без существенных осадков, а утром и днем местами возможен небольшой снег и мокрый снег. На дорогах кое-где будет гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-5°С, днем -4...+1°С.

В центральных областях

В центральных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...0°С, днем -2...+3°С.

На юге Украины

В южной части Украины и Крыму не предвидится существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+ 4°С, днем +3...+8°С.

В восточных областях

В восточных областях в течение суток будет идти небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-2°С, днем будет колебаться в пределах -6...-1°С.

Погода в Украине 10 декабря/ Укргидрометцентр

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

С 10 декабря начнет теплеть

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что с 11 декабря начнется оттепель, которая коснется практически всех областей Украины, но теплеть начнет уже с воскресенья, 10 декабря. А перед этим, 9-го числа, еще будет держаться морозная погода.

В субботу, 9 декабря, температура воздуха в большинстве регионов будет преимущественно минусовая. В ночь на субботу ожидается от -4 до -11 градусов, днем от -1 до -4 градусов. В южной части ночью и днем будет преобладать плюсовая температура.

"Мокрый снег пройдет на востоке Украины, дожди придутся южной части. На остальной территории завтра – без существенных осадков", – рассказала синоптик.

Погода в Киеве 9 декабря

В столице Украины в субботу будет холодно. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне от -5 до -7 градусов, днем от -1 до -3 градусов. Сильных осадков не предвидится, но на дорогах и дорожках будет скользко.

Диденко отметила, что в воскресенье, 10 декабря, и в дальнейшем в Украине будет постепенно теплеть.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю с 3 по 20 декабря. Он отметил, что кое-где ударит мороз -13, ветер будет сносить с ног.

Также ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, что Украину накроет циклон из Турции, и назвала дату сильных осадков. В ряде областей два дня будут идти снегопады из-за нового циклона.

Напомним, синоптик предупредила, что зима поразит аномальными температурами. Погода в Украине зимой 2023-2024 будет аномально теплой и без значительных осадков. Ожидается, что средняя температура воздуха в зимние месяцы на 2-3 градуса будет превышать климатическую норму 1991-2020 годов, отметила синоптик Вера Балабух.

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