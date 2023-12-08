УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Где будет +11 градусов, а где -14: погода в Украине удивит резким перепадом температур

Алёна Воронина
8 декабря 2023, 14:20
В ряде областей нашего государства будут преобладать сильные морозы и кое-где будет идти снег, а в часть регионов придет потепление.

Погода, природа, зима, снег
Погода в Украине – в ряде областей будет мороз, а в части регионов – плюсовые температуры/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 9 и 10 декабря, удивит резкими перепадами температур в разных областях. В то время, как в части регионов будут морозы и снегопады, в ряде областей будет преобладать плюсовая температура, которая кое-где даже будет достигать отметки +11 градусов.

Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что в выходные ожидается морозная погода, местами будет падать небольшой снег. Но в южной части нашего государства температура воздуха будет держаться отметки выше 0 градусов.

видео дня

Согласно прогнозу, на юге государства из-за плюсовой температуры будут дожди, а на остальной территории государства – небольшие осадки в виде снега. Опасных и стихийных явлений погоды не предвидится.

Погода в Украине 9 декабря

В западных областях

В субботу, 9 декабря, на западе нашего государства осадков не ожидается. В западных областях в первый выходной день возможны туманы с отложением изморози – они могут быть ночью и в первой половине дня. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8...-3°С, кое-где -13...-11°С; днем -4...+1°с.

В северных областях

На севере Украины ночью и утром пройдет небольшой снег, днем не будет существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-5°С, местами -14...-12 °С; днем -7...-2°С.

В центральных областях

В центральных областях ночью ожидается небольшой снег, днем в Полтавской и Днепропетровской областях пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. Также местами возможен гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...0°С, днем -3...+ 2°С.

На юге Украины

В южных областях и Крыму ночью и утром пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5°С, днем +3...+8°С, в Крыму до +9...+11°С.

В восточных областях

В восточной части в течение суток ожидается снег, в Донецкой области местами с дождем. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...0°С, днем -4...+1°С.

Погода в Украине 9 декабря
Погода в Украине 9 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 10 декабря

В западных областях

На западе нашего государства ночью осадков не ожидается. Днем снег и мокрый снег будут идти в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Стоит быть осторожными на дорогах, ведь кое-где будет гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-4°С, кое-где -13...-11°С; днем -2...+ 3°С.

В северных областях

В северных регионах ночь пройдет без существенных осадков, а утром и днем местами возможен небольшой снег и мокрый снег. На дорогах кое-где будет гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-5°С, днем -4...+1°С.

В центральных областях

В центральных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...0°С, днем -2...+3°С.

На юге Украины

В южной части Украины и Крыму не предвидится существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+ 4°С, днем +3...+8°С.

В восточных областях

В восточных областях в течение суток будет идти небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-2°С, днем будет колебаться в пределах -6...-1°С.

Погода в Украине 10 декабря
Погода в Украине 10 декабря/ Укргидрометцентр

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

С 10 декабря начнет теплеть

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что с 11 декабря начнется оттепель, которая коснется практически всех областей Украины, но теплеть начнет уже с воскресенья, 10 декабря. А перед этим, 9-го числа, еще будет держаться морозная погода.

В субботу, 9 декабря, температура воздуха в большинстве регионов будет преимущественно минусовая. В ночь на субботу ожидается от -4 до -11 градусов, днем от -1 до -4 градусов. В южной части ночью и днем будет преобладать плюсовая температура.

"Мокрый снег пройдет на востоке Украины, дожди придутся южной части. На остальной территории завтра – без существенных осадков", – рассказала синоптик.

Погода в Киеве 9 декабря

В столице Украины в субботу будет холодно. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне от -5 до -7 градусов, днем от -1 до -3 градусов. Сильных осадков не предвидится, но на дорогах и дорожках будет скользко.

Диденко отметила, что в воскресенье, 10 декабря, и в дальнейшем в Украине будет постепенно теплеть.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю с 3 по 20 декабря. Он отметил, что кое-где ударит мороз -13, ветер будет сносить с ног.

Также ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, что Украину накроет циклон из Турции, и назвала дату сильных осадков. В ряде областей два дня будут идти снегопады из-за нового циклона.

Напомним, синоптик предупредила, что зима поразит аномальными температурами. Погода в Украине зимой 2023-2024 будет аномально теплой и без значительных осадков. Ожидается, что средняя температура воздуха в зимние месяцы на 2-3 градуса будет превышать климатическую норму 1991-2020 годов, отметила синоптик Вера Балабух.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода прогноз погоды мороз Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра похолодание
Реклама

Главное за день

Где будет +11 градусов, а где -14: погода в Украине удивит резким перепадом температур

Где будет +11 градусов, а где -14: погода в Украине удивит резким перепадом температур

14:20 Синоптик
Войска РФ силой вгрызлись в Авдеевку: в ВСУ раскрыли две "задачи" врагу от Путина

Войска РФ силой вгрызлись в Авдеевку: в ВСУ раскрыли две "задачи" врагу от Путина

14:10 Украина
Потребление электричества в Украине бьет рекорды, подключена аварийная помощь

Потребление электричества в Украине бьет рекорды, подключена аварийная помощь

12:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:46

Украинская актриса призналась, что является родственницей Тины Кароль

14:41

"Променергооборудование": противопожарной техники для нужд Украины слишком много не бывает актуально

14:20

Где будет +11 градусов, а где -14: погода в Украине удивит резким перепадом температур

14:15

ВСУ получили более 250 авто при содействии Фонда Favbet Foundation

14:10

Войска РФ силой вгрызлись в Авдеевку: в ВСУ раскрыли две "задачи" врагу от Путина

Россия рассчитывает дожать Украину без помощи США - ЗолотаревРоссия рассчитывает дожать Украину без помощи США - Золотарев
13:48

У жениха скандальной блогерши Вербы есть ребенок и СИЗО за плечами

13:37

В России проведут выборы по новым правилам: что придумал диктатор

13:16

Лунный календарь 9 декабря 2023: очень опасный день для работы может повлечь серьезные последствия

13:04

"Может быть началом массовых пусков": Коваленко – о цели утреннего ракетного удара РФ

Реклама
13:03

Россия собрала 120 тысяч солдат: генерал предупредил о новом решении Путина

12:59

Принц Гарри пожаловался на то, что их заставили покинуть Великбританию

12:55

В Украине начал работу Институт развития блокчейн технологий

12:55

Потребление электричества в Украине бьет рекорды, подключена аварийная помощь

12:36

Готовятся к важной дате: эксперт рассказал, сколько продлится штурм Авдеевки

12:14

В чем встречать Новый год 2024: назван идеальный цвет для каждого знака зодиака

12:05

Тяжелые один-два месяца и угроза "переговоров": Золотарев сделал прогноз

11:37

Как убрать белые разводы на уггах: три отличных способа

11:29

Удар по кошелькам украинцев: эксперт рассказал о последствиях остановки помощи от США

11:24

Китайський гороскоп на завтра 9 грудня 2023: Тигр - осторожней с деньгами, Кабан - отстаивайте свое

11:21

Молодая жена Остапчука набросилась на Машу Ефросинину

Реклама
11:01

ЕС должен быть уверен в эффективном использовании их средств на восстановление Украины, - Глава ГАСУ Алла Басалаева

10:57

Контрнаступление ВСУ и переговоры на условиях Киева: назван план США на 2024 год

10:39

На вкус в точности как напиток: очень простой рецепт блинов на кока-коле за 25 минут

10:33

Нужно найти 5 отличий за 9 секунд: веселая головоломка для самых внимательных

10:31

Военная помощь США: Байден готов пойти уступки республиканцам ради Украины – Reuters

10:26

В России угрожают захватить две области, чтобы Украину "не взяли в НАТО"

09:53

Россия запустила по Украине 19 ракет: сколько удалось сбить силам ПВО

09:47

"Самый большой подарок Путину": у Байдена не дают гарантий долгой помощи Украине

09:46

Линия фронта изменилась: в ВСУ сообщили о деталях наступления на 2 направлениях

09:22

РФ атаковала Украину из 10 бомбардировщиков: последствия удара по Киеву

08:58

Оккупанты ударили по Павлограду: четыре человека ранены, один погибший

08:56

Рекордные потери на всех направлениях: Россия не успевает пополнять резервы - ISW

08:15

"Инструменты исчерпываются": в Белом доме заговорили о переговорах с Путиным

08:10

Зло никогда не исчезаетмнение

08:00

Гороскоп на завтра 9 декабря 2023: Близнецам экономить, Весы - подведет спина

08:00

Ракетный удар по Украине: на Киевщине и Днепропетровщине гремели взрывы - что известно

07:22

Оккупанты продвинулись возле Авдеевки и Бахмута: в ISW раскрыли детали

06:55

Нужно угадать число за 10 секунд: оптическая иллюзия, которая запутает каждого

06:37

Взрывы в Харькове: РФ ударила ракетами С-300, есть разрушения и пострадавшиеФото

06:25

Что значит "ось де собака заритий": языковед объяснил популярный фразеологизмВидео

Реклама
06:10

Знаете почему у нас нет своего Шахеда?мнение

05:30

В Болгарии "проталкивают" передачу Украине ракет и учения ВСУ на F-16

04:45

Семь вещей, которые можно стирать в стиральной машине: вы не догадывались об этом

04:02

Атмосферная новогодняя головоломка: только настоящие гении найдут 5 кексов

03:30

"Это задача №1": генерал Кривонос назвал важнейшее условие для защиты Украины

02:35

Звездная украинская прыгунья кокетливо обнажила рельефные формы

02:05

Что сейчас происходит с тяжелобольным Уиллисом и его семьей: рассказ инсайдеров

01:29

Нужно найти скрытое лицо за 9 секунд: старинная оптическая иллюзия

07 декабря, четверг
23:53

Под присмотром Кремля: в Украине камеры годами передавали информацию ФСБ

23:51

Россияне нанесли ракетный удар по шахте Донецкой области: есть раненый

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять