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Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала дату оттепели

Алёна Воронина
7 декабря 2023, 14:48
В ближайшие дни Украину будет засыпать снег и будет холодно, но сразу после этого резко придет потепление.

Погода, природа, зима
Погода в Украине – синоптик назвала дату оттепели/ unsplash.com

Погода в Украине будет морозной и снежной в ближайшие дни, но уже очень скоро температура воздуха начнет подниматься вверх.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что потепление начнется с понедельника, 11 декабря.

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"С 11-го декабря ожидается потепление, оттепель. Почистите крыши и дорожки, чтобы потом в лужах, как воробьи, не купаться", – предупредила Диденко в Facebook.

Погода в Украине 11 декабря
Погода в Украине 11 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 8 декабря

Синоптик рассказала, что в пятницу, 8 декабря, во многих областях Украины ожидается снег, кое-где он будет умеренным.

Температура воздуха в этот день будет "в минусах" – в течение дня ожидается от -2 до -5 градусов. Ближе к центру Украины температура будет держаться около нуля, поэтому там снег может переходить в мокрый снег. На юге будет традиционно теплее – столбики термометров будут показывать от +1 до +4, в Крыму кое-где даже до +10...+12 градусов. Поэтому в южных областях и в Крыму будет дождь.

Ветер восточный, умеренный, на востоке и юге возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве 8 декабря

В Киеве 8 декабря будет идти снег. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне -4 градуса, днем – на уровне -2 градуса. Ветер восточный, порывистый.

Синоптик предупредила, что в этот день в украинской столице будет облачно и скользко. Также она призвала водителей быть осторожными, ведь из-за снега ситуация на дорогах будет сложнее.

В субботу-воскресенье, 9 и 10 декабря, осадки вероятны только на востоке Украины.

Погода в Украине 8 декабря
Погода в Украине 8 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Украине

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю с 3 по 20 декабря. Он отметил, что кое-где ударит мороз -13, ветер будет сносить с ног.

Также ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, что Украину накроет циклон из Турции, и назвала дату сильных осадков. В ряде областей два дня будут идти снегопады из-за нового циклона.

Напомним, синоптик предупредила, что зима поразит аномальными температурами. Погода в Украине зимой 2023-2024 будет аномально теплой и без значительных осадков. Ожидается, что средняя температура воздуха в зимние месяцы на 2-3 градуса будет превышать климатическую норму 1991-2020 годов, отметила синоптик Вера Балабух.

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