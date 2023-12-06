Украину накроет циклон из Турции: синоптик назвала дату сильных осадков

В ряде областей два дня будут идти снегопады из-за нового циклона.

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Погода в Украине – часть областей накроет циклон из Турции/ ua.depositphotos.com

Погода в Украине скоро принесет новые "сюрпризы". Из-за нового циклона, который надвигается из Турции, 7 и 8 декабря в части областей будут снегопады.

Снег в эти дни будет падать в южных, центральных и восточных областях нашего государства. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Птуха, сообщает NV.

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"7-8 декабря из Турции и Черного моря подойдет южный циклон. Он не распространит свое влияние на всю территорию Украины, однако определенные его фронтальные системы будут забрасывать осадки и на территорию Украины – преимущественно в виде небольшого снега. Пострадают юг, центр и восток. А вот север и запад эта влажная судьба практически обойдет стороной", – отметила синоптик.

Погода в Украине 7 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 8 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 9 декабря

В субботу, 9 декабря, на части территории нашего государства еще будет ощущаться влияние южного циклона. Однако в этот день циклон уже не будет вызывать сложные погодные условия.

Также синоптик отметила, что во второй половине недели морозы будут медленно отступать. Температура воздуха ночью и днем будет в пределах от -1 до -7 градусов. Хотя в ночь на пятницу, 8 декабря, в западных областях будет еще от -8 до -13 градусов.

Поскольку в конце недели над Украиной будут преобладать уже западные атмосферные потоки, то температура воздуха будет выше. А с повышением температурных показателей придут и осадки.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что на Украину надвигается новый циклон. Погода в Украине еще больше ухудшится из-за нового циклона, который придет с территории Польши с 3 декабря. Этот циклон затронет западные области нашего государства, сообщила начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра, синоптик Наталья Птуха.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой будет погода на Святого Николая и стоит ли ожидать снег. На день Святого Николая в Украине будет распространяться антициклон, из-за чего атмосферное давление будет повышено.

Также ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю с 3 по 20 декабря. Он отметил, что кое-где ударит мороз -13, ветер будет сносить с ног.

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