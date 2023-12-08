Засыплет снегом и зальет дождями: где в Украине будет очень скользко

В горах 9 декабря синоптики предупреждают об угрозе схода снежной лавины.

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Прогноз погоды в Украине на 9 декабря / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 9 декабря будет снежной. Синоптики также прогнозируют гололедицу и туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Харьковской области будет налипание мокрого снега. В Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях синоптики предупреждают о гололедице и гололеде. Там объявили І уровень опасности.

В этот день на Закарпатье и Ивано-Франковской области будет высокая снеголавинная опасность. Синоптики объявили 2 уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 9 декабря / фото: ventusky

Погода 9 декабря

В Украине 9 декабря будет облачно. Синоптики прогнозируют снег в юго-восточных и северо-восточных областях. На большей части страны будет гололедица. В западных и северных областях синоптики прогнозируют туман. В этот день ветер будет северо-восточный, а на западе страны юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах до 10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в южной части ночью и днем 0-5° тепла, в Крыму 4-9° тепла", - говорится в сообщении.

Погода 9 декабря в Киеве

В Киеве 9 декабря будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица, также прогнозируют туман. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 9 декабря / фото: meteoprog

В Украине ударит -13

По данным meteoprog, 9 декабря в Украине будет гололедица. Самая низкая температура воздуха будет на территории Львовской области. Там температура воздуха опустится до -13...-2 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +2...+ 4 градусов .

Прогноз погоды в Украине на 9 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине в декабре

В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительна".

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.

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