В Украине ухудшается погода: где засыплет снегом и налетит холодина

Погода в Украине 7 декабря будет снежной и морозной. Местами может быть гололедица и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода 7 декабря
В Украине 7 декабря будет облачно с прояснениями. На Закарпатье, Прикарпатье, южных, центральных областей и в Донецкой области будет снег. Кое-где ожидается налипание мокрого снега. В Запорожской и Донецкой областях ожидается гололедица и гололед. В этот день ветер будет северо-восточный, восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура в северных областях ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, на крайнем юге около 0°, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 5° тепла", - говорится в сообщении.
Погода 7 декабря в Киеве
В Киеве 7 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день существенных осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 5-10° мороза, днем от 1-6° мороза; в Киеве ночью 6-8° мороза; днем 2-4° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.
В Украине ударит -12
По данным meteoprog, 7 декабря в Украине будет гололедица. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -12...-5 градусов. Теплее всего будет в Одесской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до 0...+ 3 градусов .
Погода в Украине в декабре
В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.
Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительна".
Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.
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