Сильное похолодание и снег: где в Украине врежет -14

В Ивано-Франковской и Закарпатской области будет высокая опасность схода снежной лавины.

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Прогноз погоды в Украине на 6 декабря / фото: pexels

Погода в Украине 6 декабря будет сухой, но морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской области будет высокая опасность схода снежной лавины. Синоптики объявили 2 уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 6 декабря / фото: ventusky

Погода 6 декабря

В Украине 6 декабря будет облачно с прояснениями. В Житомирской и Винницкой областях синоптики прогнозируют снег, в Одесской - дождь. На территории западных и северных областей будет гололедица. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 3-8° мороза, во Львовской, Черниговской и Сумской областях 6 - 11° мороза, в Одесской области и в Крыму от 2° мороза до 3° тепла; днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

Погода 6 декабря в Киеве

В Киеве 6 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза; днем 0-2° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 6 декабря / фото: meteoprog

В Украине ударит -14

По данным meteoprog, 6 декабря в Украине будет гололедица. Самая низкая температура воздуха будет на территории Львовской области. Там температура воздуха опустится до -14...+1 градуса. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +2...+ 5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 6 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине в декабре

В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительная".

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.

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