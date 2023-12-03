В страну ворвался 7-бальный шторм: магнитная буря продлится целую неделю

Очень сильная и затяжная магнитная буря ворвалась в Украину 1 декабря.

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Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику магнитная буря ворвалась в страну еще 1 декабря. Тогда ее мощность была на уровне почти 7-ми баллов. На следующий день сила геомагнитного шторма опустилась до 5-ти баллов.

3 декабря мощность бури вновь повысилась до 7-ми баллов. Ожидается, что на таком же уровне она будет и 4 декабря. На следующий день шторм опустится до 5-ти баллов. 6-7 декабря мощность геомагнитного шторма опустится до 4-х баллов, после чего опустится до минимума.

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Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 3 вспышки класса С. Специалисты считают, что 4 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 14 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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