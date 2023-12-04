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Антициклон и холодина не отступают: в Украине ударит 15 градусов мороза

Ангелина Подвысоцкая
4 декабря 2023, 19:21
Синоптики прогнозируют 2 уровень опасности из-за угрозы схода снежной лавины.

погода
Прогноз погоды в Украине 5 декабря / фото: pixabay

Погода в Украине 5 декабря будет без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской области будет высокая опасность схода снежной лавины. Синоптики объявили 2 уровень опасности.

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По данным синоптика Наталки Диденко, в Украине продолжит бушевать антициклон Dunja. Температура воздуха ночью опустится до 14 градусов мороза.

погода 5 декабря
Прогноз погоды в Украине 5 декабря / фото: ventusky

Погода 5 декабря

В Украине 5 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В западных и северных областях будет гололедица. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью в северных и большинстве западных областей 5-10° мороза, на северо - западе страны до 14° мороза, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму и на юге Одесской области 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

Погода 5 декабря в Киеве

В Киеве 5 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 0-2° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 5 декабря
Прогноз погоды в Украине 5 декабря / фото: meteoprog

В Украине ударит -15

По данным meteoprog, 5 декабря в Украине будет гололедица. Самая низкая температура воздуха будет на территории Волынской области. Там температура воздуха опустится до -15...-2 градусов. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до -1...+ 5 градусов .

погода 5 декабря
Прогноз погоды в Украине 5 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине в декабре

В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительная".

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.

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