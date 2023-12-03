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Украину накрыл антициклон: где врежет 14 градусов мороза

Ангелина Подвысоцкая
3 декабря 2023, 19:36
Синоптики предупреждают о том, что 4 декабря в Украине будет очень скользко на дорогах.
погода
Прогноз погоды в Украине на 4 декабря / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 4 декабря будет местами снежной и дождливой. Синоптики предупреждают об гололедице на дорогах. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптика Наталки Диденко, в Украину ворвался антициклон Dunja. Температура воздуха местами на севере опустится до 14 градусов мороза.

"В Киеве понедельник ожидается сухим и морозным. Ночью-5-8 градусов, днем-1-3 градуса. Скользко - осторожно", - отметила Диденко.

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погода 4 декабря
Прогноз погоды в Украине на 4 декабря / фото: ventusky

Погода 4 декабря

В Украине 4 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют мокрый снег в Крыму и Приазовье. Там также может быть дождь. Небольшой снег будет и на Закарпатье. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. В этот день ветер будет северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура в западных и северных областях ночью 5-10°, днем 1-6° мороза; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла", - говорится в сообщении.

Погода 4 декабря в Киеве

В Киеве 4 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет преимущественно западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 5-7° мороза, днем около 1-3° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 4 ноября
Прогноз погоды в Украине на 4 декабря / фото: meteoprog

В Украине ударит -13

По данным meteoprog, 4 декабря в Украине будет снег, дождь и гололедица. Самая низкая температура воздуха будет на территории Львовской области. Там температура воздуха опустится до -13...-3 градусов. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +1...+ 11 градусов.

погода 4 ноября
Прогноз погоды в Украине на 4 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине в декабре

В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительная".

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.

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