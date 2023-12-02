Украину накрывает сильный шторм: будет бушевать мощный ветер и снегопады

Синоптики объявили 3 уровень опасности из-за угрозы схода снежной лавины.

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Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / фото: pexels

Погода в Украине 3 декабря будет снежной и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Украине будут сильные порывы ветра - до 15-20 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности. В этот день также будет держаться серьезная угроза схождения снежной лавины. На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей синоптики объявили 3 уровень опасности. Снежная лавина может сойти даже при низких дополнительных нагрузках.

Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / фото: ventusky

Погода 3 декабря

В Украине 3 декабря будет облачно. Синоптики прогнозируют снег с налипанием мокрого снега в западных, северных областях, в Карпатах, на Волыни и Ровенской области. Ночью и утром в центральных и северных областях туман. Также ожидается гололедица и гололед. В этот день ветер будет юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с, ожидаются также порывы.

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"Температура в западных областях ночью и днем 1-6° мороза; в южной части ночью 4-9° тепла, днем 11-16° тепла; на остальной территории в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в восточных и большинстве центральных областей днем 7-12° тепла", - говорится в сообщении.

Погода 3 декабря в Киеве

В Киеве 3 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег с налипанием, гололед и гололедицу. Ночью ожидается сильный туман с видимостью до 200-500 м/с. Это все повлечет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В этот день ветер будет преимущественно западный со скоростью 7-12 м/с, будут сильные порывы ветра.

"Температура по области ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью и днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / фото: meteoprog

В Украине ударит -4

По данным meteoprog, 3 декабря в Украине будет снег, туман и сильный ветер. Самая низкая температура воздуха будет на территории Волынской области. Там температура воздуха опустится до -4...0 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +11...+ 14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине в декабре

В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительная".

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.

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