В Украину ворвется резкое похолодание: где сегодня ударит -10

Сегодня в Украине существенных осадков не ожидается. Только на Закарпатье синоптик прогнозирует мелкий дождь, а на Приазовье и в Крыму - небольшой снег.

https://glavred.info/synoptic/v-ukrainu-vorvetsya-rezkoe-poholodanie-gde-segodnya-udarit-10-10521973.html Ссылка скопирована

Погода на сегодня, 4 декабря 2023 - что прогнозирует синоптик / Фото: ua.depositphotos.com

Погода в Украине в понедельник, 4 декабря, будет холодной. Снег на большей части страны синоптики не прогнозируют. Только на Закарпатье ожидается мелкий дождь, а на Приазовье и в Крыму - небольшой снег.

Как свидетельствует прогноз погоды Укргидрометцентра, на западе и севере Украины на дорогах местами гололедица. Ветер западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха будет минусовая. В западных и северных областях столбики термометров днем покажут -1…-6 градусов, а ночью будет еще холоднее: температура воздуха опустится до -5… -10.

видео дня

На остальной территории Украины днем ожидается от -1 до +4, а ночью - от 0 до -5.

Погода в Украине 4 декабря / meteo.gov.ua

Погода в Киеве 4 декабря

В понедельник, 4 декабря, весь день в Киеве будет облачным. Ночью прошел мелкий снег, но уже к утру он закончился. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

В столице Украины на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут в Киеве днем -1… -3 градуса, а ночью от -5 до -7 градусов.

Погода в Киеве 4 декабря / Фото: sinoptik.ua

Погода в Украине в декабре 2023

Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительная".

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.