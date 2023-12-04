В Украину ворвется резкое похолодание: где сегодня ударит -10

Погода в Украине в понедельник, 4 декабря, будет холодной. Снег на большей части страны синоптики не прогнозируют. Только на Закарпатье ожидается мелкий дождь, а на Приазовье и в Крыму - небольшой снег.
Как свидетельствует прогноз погоды Укргидрометцентра, на западе и севере Украины на дорогах местами гололедица. Ветер западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха будет минусовая. В западных и северных областях столбики термометров днем покажут -1…-6 градусов, а ночью будет еще холоднее: температура воздуха опустится до -5… -10.
На остальной территории Украины днем ожидается от -1 до +4, а ночью - от 0 до -5.
Погода в Киеве 4 декабря
В понедельник, 4 декабря, весь день в Киеве будет облачным. Ночью прошел мелкий снег, но уже к утру он закончился. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.
В столице Украины на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.
Столбики термометров покажут в Киеве днем -1… -3 градуса, а ночью от -5 до -7 градусов.
Погода в Украине в декабре 2023
Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительная".
Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.
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