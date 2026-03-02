Коричневая или белая: какая гречка считается более вкусной и полезной

Разница между двумя видами гречки очень заметна.

Сравнение белой и коричневой гречки / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему одна гречка белая, а другая – коричневая

Какая крупа считается более полезной

Гречка – это очень популярная крупа в Украине. Ее ценят за высокую питательность, доступность и универсальность. Но что интересно, на полках магазинов можно увидеть как белую, так и коричневую гречку. Из-за этого многие задумываются: какая вкуснее и полезнее?

Главред решил разобраться, чем отличается белая гречка от коричневой.

В чем разница между белой и коричневой гречкой

Эксперты канала "Смак Життя" в своем видео на YouTube рассказали, в чем главное отличие между белой гречкой и коричневой.

Они подчеркнули, что коричневая гречка — это термически обработанная крупа, которая приобретает глубокий привкус благодаря обжариванию.

В то же время белая гречка — это тот же продукт, но в своем первоначальном виде, без термической обработки. Она светлая, нежная, мягкая на вкус. Благодаря минимальной обработке она содержит больше витаминов и антиоксидантов, которые частично исчезают при обжаривании.

Какая гречка вкуснее

Стоит заметить, что разница во вкусе между двумя видами гречки очень заметна.

Так, коричневая гречка имеет насыщенный ореховый аромат, который делает ее фаворитом в блюдах, где нужен характерный вкусовой акцент. А белая гречка, наоборот, имеет мягкий, едва кремовый вкус и прекрасно подходит тем, кто не любит интенсивных запахов.

Какая гречка полезнее

По общему составу белков, клетчатки и аминокислот оба вида крупы близки. Однако необжаренная гречка имеет преимущество в количестве природных антиоксидантов, витаминов группы B и минералов именно из-за отсутствия термической обработки.

Что можно делать с белой гречкой

Эксперты говорят, что белая гречка – почти единственная крупа, которую можно замочить, а затем есть. Также ее можно варить, как обычную коричневую гречку, делать смузи, использовать в соусах и даже готовить десерты.

"Белую гречку можно проращивать, готовить как обычную кашу, добавлять в супы, салаты. В белой гречке содержится мало углеводов, поэтому она легко усваивается и обеспечивает чувство сытости", — говорится в сообщении.

Какую гречку лучше выбирать – видео:

Об источнике: Смак Життя Смак Життя — канал о здоровом питании на YouTube. Эксперты канала делятся информацией о полезных продуктах, советами по здоровому питанию и рецептами вкусных блюд. На этот канал уже подписалось более 17 тысяч пользователей.

