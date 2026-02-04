Настоящий суперфуд: в чем польза квашеной капусты и сколько можно есть в день

По словам специалиста, сок, который выделяет капуста, благотворно влияет на пищеварение и поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта.

Квашеная капуста поддерживает микробиом и иммунитет

Женщинам выравнивает гормоны, мужчинам - снижает избыточный эстроген

Норма - до 150 г в день, однако есть противопоказания

Квашеная капуста снова оказалась в центре внимания - не только как традиционное блюдо, но и как один из самых мощных природных продуктов для поддержания здоровья.

Биохимик и нутрициолог Анастасия Козырь в комментарии УНИАН рассказала, почему ферментированная капуста заслуживает статус суперфуда и в каких случаях она все же может быть вредной.

Почему квашеная капуста считается суперфудом

По словам специалиста, главная ценность продукта - в процессе ферментации. Молочнокислые бактерии Lactobacillus создают среду, которая способствует росту полезной микрофлоры и подавляет вредные микроорганизмы. Именно поэтому капустный сок положительно влияет на пищеварение и работу желудочно-кишечного тракта.

Регулярное, но умеренное употребление квашеной капусты:

поддерживает микробиом благодаря сочетанию пробиотиков и пребиотиков;

улучшает перистальтику кишечника;

усиливает выработку соляной кислоты, что помогает переваривать белки;

способствует выведению избыточного холестерина;

стимулирует выработку иммуноглобулинов, которые защищают слизистые;

обеспечивает организм витамином С - природным антиоксидантом.

Эксперт подчеркивает, что польза проявляется только при условии умеренности. Избыток соли и клетчатки может вызвать дискомфорт.

О персоне: Анастасия Козырь Анастасия Козырь — украинский нутрициолог и диетолог, специалист по здоровому питанию и коррекции веса. Работает в онлайн-формате, предоставляя индивидуальные консультации по вопросам питания и здорового образа жизни. Имеет опыт работы с более чем 3000 пациентами, включая детей и беременных женщин. Анастасия использует персонализированные подходы к коррекции пищевых привычек и поддержанию здоровья.

Кому квашеная капуста приносит наибольшую пользу

Женщинам, по словам диетолога, продукт помогает выравнивать гормональный фон, уменьшает проявления ПМС, улучшает состояние кожи и может быть полезен в борьбе с хроническими кандидозами и циститами.

Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки квашеная капуста также способствует контролю аппетита, что делает ее полезной для тех, кто стремится похудеть.

Мужчинам ферментированная капуста помогает снижать уровень избыточного эстрогена и поддерживать выработку тестостерона — гормона, важного для мышечной массы, костной плотности и стабильного настроения.

Сколько можно есть и кому стоит быть осторожным

Специалист советует ограничиться 120–150 граммами в день, сочетая капусту с другими источниками клетчатки. Лучше всего употреблять ее в первой половине дня вместе с белковыми продуктами.

Впрочем, есть категории людей, которым стоит избегать квашеной капусты или вводить ее очень осторожно:

при синдроме чрезмерного бактериального роста;

при синдроме раздраженного кишечника;

во время обострения гастрита;

при аллергии или повышенной гистаминовой чувствительности.

В таких случаях эксперт рекомендует сначала пройти лечение, а уже потом постепенно возвращать продукт в рацион.

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

