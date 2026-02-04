Настоящий суперфуд: в чем польза квашеной капусты и сколько можно есть в день

Главное из новости:
- Квашеная капуста поддерживает микробиом и иммунитет
- Женщинам выравнивает гормоны, мужчинам - снижает избыточный эстроген
- Норма - до 150 г в день, однако есть противопоказания
Квашеная капуста снова оказалась в центре внимания - не только как традиционное блюдо, но и как один из самых мощных природных продуктов для поддержания здоровья.
Биохимик и нутрициолог Анастасия Козырь в комментарии УНИАН рассказала, почему ферментированная капуста заслуживает статус суперфуда и в каких случаях она все же может быть вредной.
Почему квашеная капуста считается суперфудом
По словам специалиста, главная ценность продукта - в процессе ферментации. Молочнокислые бактерии Lactobacillus создают среду, которая способствует росту полезной микрофлоры и подавляет вредные микроорганизмы. Именно поэтому капустный сок положительно влияет на пищеварение и работу желудочно-кишечного тракта.
Регулярное, но умеренное употребление квашеной капусты:
- поддерживает микробиом благодаря сочетанию пробиотиков и пребиотиков;
- улучшает перистальтику кишечника;
- усиливает выработку соляной кислоты, что помогает переваривать белки;
- способствует выведению избыточного холестерина;
- стимулирует выработку иммуноглобулинов, которые защищают слизистые;
- обеспечивает организм витамином С - природным антиоксидантом.
Эксперт подчеркивает, что польза проявляется только при условии умеренности. Избыток соли и клетчатки может вызвать дискомфорт.
Кому квашеная капуста приносит наибольшую пользу
Женщинам, по словам диетолога, продукт помогает выравнивать гормональный фон, уменьшает проявления ПМС, улучшает состояние кожи и может быть полезен в борьбе с хроническими кандидозами и циститами.
Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки квашеная капуста также способствует контролю аппетита, что делает ее полезной для тех, кто стремится похудеть.
Мужчинам ферментированная капуста помогает снижать уровень избыточного эстрогена и поддерживать выработку тестостерона — гормона, важного для мышечной массы, костной плотности и стабильного настроения.
Сколько можно есть и кому стоит быть осторожным
Специалист советует ограничиться 120–150 граммами в день, сочетая капусту с другими источниками клетчатки. Лучше всего употреблять ее в первой половине дня вместе с белковыми продуктами.
Впрочем, есть категории людей, которым стоит избегать квашеной капусты или вводить ее очень осторожно:
- при синдроме чрезмерного бактериального роста;
- при синдроме раздраженного кишечника;
- во время обострения гастрита;
- при аллергии или повышенной гистаминовой чувствительности.
В таких случаях эксперт рекомендует сначала пройти лечение, а уже потом постепенно возвращать продукт в рацион.
